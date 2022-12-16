我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技業大規模裁員 使亞洲人才面臨「簽證危機」

肯州女好運氣 交換禮物抽到刮刮樂 中了17.5萬元

《老照片說故事》外祖母的肖像

文、圖／秦博瑞
作者外祖母的肖像照。
作者外祖母的肖像照。

一九三○年代初期，一支侵華日軍明目張膽地進犯山東安邱縣高崖村，進村前即開始見人就殺，進村後更是大肆燒殺掠搶，全村被弄得烏煙瘴氣、雞飛狗跳，有數十家村民都遭到掠奪。

當日軍搶劫我外祖母家的老母雞時，外祖母試圖奪下，立刻被喪盡天良的日本鬼子舉起槍托砸在頭上，頓時暈倒，血流如注；日寇則乘機抓著兩隻老母雞和幾個辣疙瘩鹹菜，逃之夭夭。

家人見狀，立刻找來布條緊緊包紮傷口止血，幸好外祖母命大，止住血後慢慢地醒了過來，但仍感覺頭疼如針扎。當地兵荒馬亂，無醫可求，舅舅唯恐母親傷口復發，便偷偷連夜用木輪車，將母親推到了相距五十五公里的濰縣，然後坐火車去博山，找我父親設法協助外祖母就醫。

父親託人送禮，好歹將岳母送進了一間較大的醫院，大夫說：「腦部受了傷，不是光止住血就行了，還要住院觀察，仔細檢視看看有無器質性的內傷，才能對症治療。」就這樣，外祖母在這家醫院住了一個多月，經大夫仔細救治，幸好沒留下嚴重的後遺症。

外祖母出院後來我家休養，和我奶奶住在一起，老姐妹倆相處融洽，但外祖母的精神狀態看來已大不如從前。有一天夜裡，外祖母突然高聲喊叫：「把老母雞給我放下！該死的日本鬼子滾出高崖。」

奶奶被驚醒後，次日早上告訴我母親說：「妳娘不只是皮肉受了重傷，精神也受了嚴重打擊，要不她不會半夜五更吆喝，一定是做了惡夢。妳要好好照料她，讓她在咱家多住些日子，吃好睡好養好身子再回家。」

三個月後，外祖母的身體已經完全康復，早就想家想到睡不著的她，歸心似箭。父親請當地攝影師幫外祖母拍了一張肖像照當紀念，讓母親一路陪護外祖母，坐火車順利回到了老家。

日本 攝影

上一則

台車懷舊

下一則

三人行（下）

延伸閱讀

藍調（一六）

藍調（一六）
打臉習近平防疫20條？ 多地農村又見「土堆封路」

打臉習近平防疫20條？ 多地農村又見「土堆封路」
中國疫情升溫 多地農村再現「土堆封路」

中國疫情升溫 多地農村再現「土堆封路」
世足賽開踢 首戰地主卡達0：2吞敗

世足賽開踢 首戰地主卡達0：2吞敗

熱門新聞

《老陳失蹤了》劇照，瘋廚子亨利。（王正方．圖片提供）

老陳失蹤了四十年

2022-12-12 02:02
陳思宏小說「鬼地方」10日登紐約時報書評。(截取自紐約時報書評網站)

台作家陳思宏小說「鬼地方」榮登紐約時報書評

2022-12-10 11:17
台北宇珍秋拍將舉行「東瀛秘藏：久手堅憲二中國藝術瑰寶」專拍，拍品之一清康熙「五彩十二月令花神杯」，象徵清朝皇室轉向中國文化的一次重要文化洗禮。（圖：台北宇珍提供）

台北故宮也沒有 康熙、日皇都愛的「十二花神杯」登場

2022-12-11 00:21

爸爸不見了

2022-12-09 02:01
遠流重新出版的金庸全集依然暢銷，擁有「父母介紹孩子讀」的代代相傳魅力。圖／遠流提供

台灣人不讀小說了？ 串流平台衝擊 但2大經典依然暢銷

2022-12-11 15:01
張純如。（本報系記者翻攝）

我不是張純如

2022-12-13 02:02

超人氣

更多 >
放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的

放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的
中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停

中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停
今天到周六…強風暴雨大雪襲紐約 氣象局發警報

今天到周六…強風暴雨大雪襲紐約 氣象局發警報
北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過
你收到這封「萬元」郵件嗎？900萬人空歡喜

你收到這封「萬元」郵件嗎？900萬人空歡喜