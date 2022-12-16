《老照片說故事》外祖母的肖像

作者外祖母的肖像照。

一九三○年代初期，一支侵華日軍明目張膽地進犯山東安邱縣高崖村，進村前即開始見人就殺，進村後更是大肆燒殺掠搶，全村被弄得烏煙瘴氣、雞飛狗跳，有數十家村民都遭到掠奪。

當日軍搶劫我外祖母家的老母雞時，外祖母試圖奪下，立刻被喪盡天良的日本 鬼子舉起槍托砸在頭上，頓時暈倒，血流如注；日寇則乘機抓著兩隻老母雞和幾個辣疙瘩鹹菜，逃之夭夭。

家人見狀，立刻找來布條緊緊包紮傷口止血，幸好外祖母命大，止住血後慢慢地醒了過來，但仍感覺頭疼如針扎。當地兵荒馬亂，無醫可求，舅舅唯恐母親傷口復發，便偷偷連夜用木輪車，將母親推到了相距五十五公里的濰縣，然後坐火車去博山，找我父親設法協助外祖母就醫。

父親託人送禮，好歹將岳母送進了一間較大的醫院，大夫說：「腦部受了傷，不是光止住血就行了，還要住院觀察，仔細檢視看看有無器質性的內傷，才能對症治療。」就這樣，外祖母在這家醫院住了一個多月，經大夫仔細救治，幸好沒留下嚴重的後遺症。

外祖母出院後來我家休養，和我奶奶住在一起，老姐妹倆相處融洽，但外祖母的精神狀態看來已大不如從前。有一天夜裡，外祖母突然高聲喊叫：「把老母雞給我放下！該死的日本鬼子滾出高崖。」

奶奶被驚醒後，次日早上告訴我母親說：「妳娘不只是皮肉受了重傷，精神也受了嚴重打擊，要不她不會半夜五更吆喝，一定是做了惡夢。妳要好好照料她，讓她在咱家多住些日子，吃好睡好養好身子再回家。」

三個月後，外祖母的身體已經完全康復，早就想家想到睡不著的她，歸心似箭。父親請當地攝影 師幫外祖母拍了一張肖像照當紀念，讓母親一路陪護外祖母，坐火車順利回到了老家。