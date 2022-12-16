一九四七年，我小學畢業，報考江蘇省立如皋師範的簡易師範班，在六、七百人中只錄取一百二十人，我幸運地榜上有名。拿到正式的錄取通知書，還在高興時，一看就渾身冰涼了，因為通知書上規定，入學註冊要交童子軍服費、教師進修費、講義費等；那時我家裡已經家徒四壁、三餐不繼了，進城來的路費和報名費還是一個同學的父親覺得我「孺子可教也」，主動資助我。

萬般無奈之下，我只好去求助姨父、姨母。姨母家在如皋城外二十多里，是一個小地主，由於時局動盪，我到達時，看到他們家的處境已經很拮据了。姨父、姨母商量後，在深夜將房間地面的幾塊羅底磚挖起來，下面是一個個倒扣著的瓦缽，搬出瓦缽，就看到一卷卷的銀元。

他們取出兩卷給我，其餘放回，便將瓦缽與地磚回復原來的狀態。我將這二十個銀元拿去兌換，交完了註冊費，才得以繼續讀書，並享受師範生吃飯不用錢的公費待遇。

姨母沒有生養過小孩，於一九五○年去世，姨父另娶，生了個兒子，雖然我們已經沒有血緣關係，但我還是惦記著姨父對我們家的幫助。一九五七年冬天，我特地去看望他，此時中國已經歷天翻地覆的變化，村上十幾家大小地主們的住宅，在土改中全部被拆毀，姨父一家三人在村外搭起棚屋居住。

姨父是忠厚無用之人，但他的父親卻精明能幹，據說在水運碼頭西河灣開了一家雜貨店，賺了不少錢。他偏愛小兒子，也就是我的姨父，讓上面的四個兒子都「出宅」（分家時，離開原來住宅，另覓新居），將精心修繕過的住宅留給小兒子，自己也就依靠小兒子養老送終。

地磚下的銀元，很顯然是老人家偷偷留給小兒子的私房錢，只有這二十個銀元被我派了用處，其餘的都在暴力土改中落到別人的手裡，枉費了老人家的一片苦心。

從一九五○年代後期起，直到八○年代姨父去世，我都在每年的年底匯去二、三十元人民幣，另寄上二、三十斤糧票給姨父。在那鬧饑荒的兩、三年裡，他們村莊的人一個個得「肝炎」死了，包括姨父的二哥和侄子，其實都是餓死的，但姨父家三人卻躲過了這場劫難，我寄去的錢和糧票或許起了些作用。

姨父平時並不訴苦叫窮，只在遇上特殊困難時才寫信來求助，例如拖欠了農業稅，公家人要來捉他家的豬；兒子生了二胎，沒交足超生費，計生辦要來扒房子；以及孫子要交學費等，我只好立即匯錢過去。

最令人心酸的一次，姨父託人寫信告訴我，文革時眼睛被打傷，什麼都看不見了，不能參加勞動，只能推著石磨轉圈圈，省幾角糧食加工錢。姨父想到城裡醫院去醫治，看看能不能恢復一點視力。我看了非常難過，在農村裡，一個失去勞動力的殘疾人，難免要遭受暴力；雖然我寄去了治病錢，他去城裡眼科檢查，卻被醫生完全回絕。

直到一九八○年代，姨父消化道大出血，進了公社衛生院，他的苦難終於熬到了頭。姨父的兒子來報喪時，特別告訴我，已經做好一口棺材，底板用的是花旗松。唉！臨去世還戴著「地主分子」的帽子，睡在棺材裡即使有花旗松做靠背，又有什麼意義呢？