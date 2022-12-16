新冠疫情 爆發後，一則研究發現，重症新冠病人雖撿回一命，但百分之十五患上「永久性神經損壞症」的後遺症，手指會顫抖。

盯著殘酷的後遺症數據，想起多年前，妻子赴西雅圖賓館參加醫院年終招待會。正餐還是正宗的美式烹調，精緻的瓷盤上擺著一塊巨大的粉色清蒸三文魚，搭配幾根青綠的烤蘆筍，按照她的中國胃標準，一如既往的不好吃。然而她強調，請來講座的嘉賓，將端出無與倫比的精神盛宴，令我嚮往。

這名嘉賓是一個年輕畫家，患有右手永久性神經損壞症。他自高中起便對用點作畫著迷，歷史、名人、聖經故事等，都從他的筆尖下、透過成百上千的點點中流露。

不料持久地用點作畫，導致畫家的神經受損，靈巧的手漸漸顫抖。為了繼續圓點畫家的夢想，他必須點得清晰、精準，更要緊握畫筆，這又加劇顫抖的病症。如此惡性循環下，最終畫筆不再聽他使喚，下筆後，本應飽滿的圓點變成蝌蚪，說好的筆直線條變成鋸齒。他只好放棄就讀的藝校，遠離視為生命的藝術。

有一天，神經科醫生告訴他：「你的顫抖嚴重到有了醫學 名稱，是永久性神經損壞症，這是罕見疾病，無藥可醫。」在遭受震撼的沮喪中，他聽見醫生開出豪邁的處方：「既然如此，為什麼你不能擁抱顫抖呢？」畫家點點頭，默默離去，此後，他試著擁抱顫抖、享受顫抖。

當下，在醫院招待會演講時，他現場將帶來的沙子，顫顫地抖成一幅作品。事隔多年，妻早已忘記畫家的姓名，但我猜測，他就是菲爾·漢森（Phil Hansen），一名美國藝術家、作家和金氏世界紀錄保持者。

費爾和嘉賓有著一模一樣的經歷，當他明白成為點畫家的夢想破滅後，醫生的點化為他開啟了充滿創意的藝術大門。

他將手側飽蘸黑漆，以一連串誇張的功夫動作，左右開弓，前旋後轉，一掌一掌地砍向掛在牆上潔白的畫布，砍到興奮時，居然傷到小指，連疼數周。功夫不負苦心人，掌聲中，一個施著截拳道，雙眸怒視的李小龍，躍然而出，令人叫絕。

費爾在鋪展於地板的畫布上搭好木架，踩在上方，用顫抖的手將一條條蚯蚓，疊放在不同部位，有疏有密，有鬆有緊，一條、兩條……直至七千條蚯蚓錯落有致地搭出閃光的眼、茂密的眉、高聳的鼻，以及詩意的表情。木架移開後，美國詩人愛倫坡（Edgar Allan Poe）的頭像如浮雕般從畫布中升起。

他鍾愛香蕉，在蕉皮上用別針紋出米開朗基羅的名畫「大衛」和「創造亞當」，大衛看來似乎快要爆出皮膚的肌肉 ，從香蕉上散發出濃烈的男子漢氣息。上帝與被創造的亞當，棲身於彷彿一輪彎月的香蕉兩端，上帝的右臂伸向亞當的左臂，指尖幾乎對接，人類空洞的心從此輸入了神的靈。

費爾還在拇指大的棉花糖上刻出「最後的晚餐」，色彩斑斕，當耶穌說他們當中有一人要背叛他時，十二使徒面色不同，或迷疑，或驚駭，或窺探，十二種臉部表情呈現在棉花糖上，洩露天機，栩栩如生。倘若達文西在世，必定會為之稱奇。

他向全世界網友徵集從不幸中生存下來的故事，再把描述這些故事的文字，正著反著鋪寫在畫布上，近看是動人的故事，遠看則山水縱橫，人物隱約，是一幅幅體現故事的立體畫面。

他用五萬兩千多個點，點出一個印第安名人的頭像，創下點畫的金氏世界紀錄。他在自己軀體上耗時數小時，繪出三十幅對他影響巨大的人物及事件，一幅蓋過一幅，再以延時攝影的方式重現出來，投到YouTube頻道，吸引了兩百萬點擊與一萬條留言。人們被那雙顫抖的手和怒放的心給激勵了。費爾令人稱奇的作為，只想告訴世界：「殘廢的我能行，你也行。」

可是，如果我的猜錯了呢？嘉賓並不是費爾？妻子說這不稀奇，你常猜錯，還不認輸。是嗎？那更好，那意味著還有第二個費爾，那意味著世界上有許多費爾，為了搏擊生活的不幸，以堅韌信念創造不屈的藝術。

那些於新冠後倖存、卻不幸手指顫抖的人們，如果有幸看到費爾在TED上「擁抱顫抖」的激情演講，一定不會忘記他的幽默、感悟，以及深埋在作品中的宣言：「極度的限制，成就了我無限的創意。」