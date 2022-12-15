當年叔叔離開中國大陸剛到台北定居不久，不知從哪借到一部汽車 ，要帶我們去郊遊。這可是我第一次出遠門，大家對附近景點都不熟，不知是誰提議去台北新店烏來看瀑布，得到一致通過。當年北新公路還沒拓寬，到了新店已近中午，原想改到碧潭就近遊玩，但我堅持要看瀑布，只好繼續上路。

到了烏來就停在派出所門口，當年小包車不多，立刻引來不少當地的泰雅族原住民 好奇圍觀，我們先到一家野台戲院觀看山地歌舞，順便吃了帶去的野餐。舞台很簡陋，只有布幔垂落，我好奇地掀開一角，表演者也在吃午餐，發現他們直接用手抓取食物，長大後才知道在菲律賓和印度等許多國家地區，也是如此進食。

當年表演山地歌舞非常質樸，沒有布景、化妝，也沒有樂隊，就是一群原住民少男少女拉手圍圈，用原始的歌聲和節拍舞動；期間有一名臉上有刺青的老婦人演奏口弦琴，悲情地唱出原住民的曲調，雖不了解歌詞內容，但氛圍令人感動。

表演結束後，就往瀑布方向前進，據說有三公里的路程，叔叔怕我走不動，就同意搭「台車」。台車基本上就是四個鐵軌輪子架在一塊木質的平板，加上兩個座位，四支木棍把手安排在各角落，等乘客坐定後，車夫就將台車沿著小鐵軌徐徐推前。上坡和平地的速度全靠車伕的推力，是個勞力活；下坡則是有點驚險，速度很快，又看不出煞車在哪，我被嚇得一身冷汗，最後發現好像在木棍上可控制，還好沒多久就抵達風景區。

直下三千尺的飛瀑怒潮景象並沒有出現，只見到一條不算大的瀑布，但對初次見到的我而言，已心滿意足。更驚奇的是，可以乘坐吊車到達彼岸山頭，從上而下的鳥瞰烏來，別有一番風味。

長大後，我也試過幾次遊樂園 的雲霄飛車，但還是害怕，感覺就是花錢找罪受，心中仍懷念當年烏來台車的慢節奏，雖然沒有太多刺激，但童年的經歷總是美好而難忘。