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《老物件情懷》毛邊紙與毛筆字

文、圖／潤蘇
作者父親寫在毛邊紙上的詩作。
作者父親寫在毛邊紙上的詩作。

一九五一年，經過一年與父親短暫分離，母親帶著我們四個小孩從香港搭乘盛京輪，經過三天顛簸到台灣和父親團圓。由於時局不安定，我小學分別在貴陽、南京、香港、九龍、基隆和台北就讀過；直到上了台北二女中，終於安穩讀了六年書，之後在台灣大學又規規矩矩念了四年。

在台北念中學時期，學校除了各個正規的學科和術科以外，還要求每人每周交給級任導師大、小字各一頁毛筆字；而這些毛筆字，就是寫在黃色印有紅格子的毛邊紙簿子上。此外，要寫毛筆字的還有每周的作文課，所以我年少時在毛邊紙上用毛筆寫字的時間還真不少。

一般上課寫筆記和考試都是用鉛筆和鋼筆，相當快捷，寫毛筆字卻要準備硯台、墨、水和毛筆，缺一不可，又要臨帖。我先是學柳宗元的纖細柳體字，後來改學較富態的顏真卿顏體字，就這樣，和毛邊紙打了六年交道。偶爾老師發回來的簿子上用紅筆給了兩個圈，就高興得不得了。

我的父親是民國初年的讀書人，非常講究寫字。不久前我在樓上的書櫃裡取出他留下的一大包文件來懷舊，這包文件在他仙逝以後一直留在母親的住處，直到多年後母親也走了，我才把文件帶回家。其中就有不少父親年輕時的筆跡，這些詩集全都是用毛筆書寫在毛邊紙上的，黃色的毛邊紙上印有紅色豎十行格條，又稱十行紙，配上父親墨色勻稱潤澤又工整漂亮的字體，真是絕配，距今雖然已有八十多年，還是一如當年。

來美國多年，家裡的硯台和毛筆都變成裝飾品，絕大多數躺在書櫃裡；上一次用手寫字，是為了開支票給家裡幫忙做清潔的女士們，這應該不算是寫字吧。

平日寫字一半用手機，一半用筆記型電腦，而且是用拼音輸入法寫的，拜科技的進步，毛邊紙和毛筆字和我已是漸行漸遠了。然而，我對那竹纖維製作、給人感覺溫暖的黃色毛邊紙，和印在上面的紅格子，寫上墨色勻稱工整的毛筆字，卻是非常欣賞、喜愛有加；特別是父親的真跡，我不停地看著，恍惚之間，感覺父親好像就坐在這書房裡。

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