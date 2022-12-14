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《老物件情懷》針線屋

文、圖／張素貞
房屋形狀的針線盒。
房屋形狀的針線盒。

四十年前，我帶著一顆破碎的心，抱著八個月大的女兒，攜著四件行李，從台灣移民來美國。婚姻的失敗，讓我只想遠離情傷之處，希望在新生地獨力扶養女兒。行囊中大部分是襁褓中的女兒以及我們到陌生之地的生活必需品，所有的紀念物一律拋捨，連照片也不曾攜帶一張，倒是帶了一個房屋形狀針線盒，心想日後用得著。

當年考完大學那一年，媽媽放寬對我的社交管制，六個好同學開始相約出遊。十八歲正值花樣年華，滿懷甜美年輕幻想，我們輪流著給彼此過生日，一起合送禮物，當年我收到的就是這個一點用處也無的針線盒。同學開玩笑說是治家工具之一，反正遲早用得著；只是在台灣，成衣比比皆是，針線盒內空無一物，結婚前沒用過。

一九八○年代，許多台灣工廠紛紛出國設立分公司，我本身念的是會計科，畢業後從事外貿工作，正符合新興公司的需要。可惜因為在洛杉磯沒有工作經驗，也無美國學歷，因此待遇低薄，於是我就批些半成品成衣回家做修剪。

每天晚餐後，我的貼心女兒邁著尚走不穩的步伐，抱著針線盒，口中念著「屋，屋」。對小娃娃來說，針線盒太難發音，而這個房屋造型針線盒，她就叫它「屋」；從此「針線屋」裡面，開始加入職業用的裁剪刀、穿線器、鑷子等用具。

幾年後女兒長大，她頗具舞蹈天賦，常常有表演，社裡發來的舞衣總是不合身，於是針線屋內開始增加各種縫線、蕾絲，以及亮片等。等到女兒上了大學不再學習舞蹈，輪到我把舞蹈當成健身；遇到我這種五短身材，舞衣當然得做大幅度修改。就這樣針線屋的道具越來越多，也越來越完整。

算算這針線屋已經跟了我五十年，外觀尚妥也很完整，心痛早已遠去，撫摸著它，心想這可能是我身邊保留最久的老物件吧。

健身 洛杉磯 移民

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