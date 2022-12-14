我從小就愛吃水果，看見水果總覺得特別親切，常常把吃過或見過的水果稱為「我的果友」。

小時候，我家屋前有三棵毛桃樹，屋後有兩棵麥李樹和一棵柚子樹，這些果子年年能吃到。父親有個堂兄弟，我們叫三伯，他家有棵高大的鵝梨樹，因他無兒無女，年齡大了爬不上樹，每到果子成熟時就請我們摘鵝梨，摘完總要犒賞我們幾顆黃燦燦的鵝梨。

我最好的玩伴皮皮，他家有兩棵無花果樹，每到秋天，我們玩得開心的時候，他就從衣兜裡掏出幾顆給我們吃。外婆的後簷有個葡萄架，種了三蔸籐條虯勁的葡萄籐，結的是小小的翠綠葡萄，熟透了仍是綠的，只是透明了，從表皮就能看到瓤裡白白的籽。

外婆的生日剛好在葡萄成熟時，母親給外婆過生日時總要帶些回來。除此之外，就是生產隊山林裡的三月泡、貓眼珠和茶舌子，我們進山放牛時滿山去採，採好了小夥伴們交換著吃，一個個吃得嘴唇紅紅的、黑黑的，開心極了。

那時候還是「公社」和「生產隊」時代，所有的生產隊社員只能在生產隊出集體工，出門拜訪親戚或住旅社都要生產隊開好介紹信，蓋上紅紅圓圓的大公章。誰要是販賣外地的水果，那可犯了「投機倒把」罪，輕則開鬥爭會，重則坐牢，所以我們小時候從來沒吃過外地來的水果。我們縣城邊上有個著名的園藝場，出產蜜桔，味道非常好，周恩來總理親自題名叫做「雪峰蜜桔」，但我們從來沒有吃過。大人們告訴我們，這是國家用來出口的，一般人難得吃到。

小學五年級時，有一天放學回家，看到小姑在爺爺房裡，我跑過去喊姑姑，她從掛在房梁上的一個四角籃裡摸出一個桔子給我，黃亮亮的。我剝開桔子皮，整個房間裡都瀰漫著清香，再剝開桔瓣，放兩瓣在口裡慢慢吮吸，果汁滲進喉嚨，讓我舒服得蹦跳。

吃飯時，姑姑告訴我，他們村裡一個小伙子，深更半夜從園藝場果樹間的小道路過，被園藝場的人當做偷桔賊給打死了；村裡人非常氣憤，紛紛跑去評理，園藝場給他們一人一袋桔子平息事態。這是我第一次吃到桔子，雖然好吃，但一想到桔子是拿一個哥哥的命換來的，心裡非常難過。第二天，爺爺再給我一個桔子時我沒有拿，只是低著頭默默地走開了。

認識荔枝這個「果友」，我可是出了糗的。那是我進城讀大學的第一個學期，有一個周末，幾個同學去逛街，走到一個公園邊上，一個中年漢子推著一輛板車，車斗上擺了個水果攤。我走過去指著一種像雞心一樣的水果說：「大叔，你這個三月泡這麼大一顆呀，我還從沒見過這麼大一顆的三月泡。」

大叔圓圓的眼睛直瞪著我，一臉驚奇，一句話也沒說。一個同學見我還傻傻的沒反應過來，輕輕拍拍我的手背，悄悄地告訴我：「這是荔枝。」我知道自己出了洋相，趕緊賠罪說：「不好意思，第一次見，無知者無罪啊。」我掏出身上僅有的十塊錢買了一斤，和同學們邊走邊吃，我笑自己用這樣一種方式結識了這個「果友」。

隨著中國國門大開，五湖四海、天南海北的各種水果都進了社區的水果超市，我結識的「果友」就越來越多了：新疆 哈蜜瓜、廣東菠蘿蜜、台灣鳳梨、泰國 榴槤、智利藍莓、加拿大蔓越莓，以及印尼 山竹，它們紛紛走進果盤，與我們朝夕相處。