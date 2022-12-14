一九九六至二○○三年的每年三月，連續八年我都帶領二十幾名加州的中醫學生到北京 學習兩周，對美國學生來說，難得到訪中醫的發源地，切身體驗中醫針灸的神奇。

學生們的年齡從二十幾歲到五十多歲，雖然都是成年人，但每個人各有想法，要打點好實在不容易。大家都是第一次到北京，不少人是第一次出國。三月的北京春寒料峭，一個第一次出國的年輕男同學下飛機時僅穿著T恤、短褲、拖鞋，我問他有沒有帶厚衣服？他說他一輩子都在洛杉磯長大，以為世界各地天氣都和洛杉磯一樣呢。沒辦法，只好先去百貨公司買衣服。

到醫院學習的第一天，吃午餐時由院長做東，請我們團隊到烤鴨店，並舉行學習班開幕式。院長有會議來不了，由黨委書記代理出席，我給學生們翻譯的時候告知他們，他就是院長。席間，大家都在品嘗烤鴨的美味，只見一名正統猶太 教的學生，打開自己帶來的飯盒，開始吃自己準備的午餐。

黨委書記過來問我：「這麼好吃的烤鴨他不吃，為何偏偏要吃自己帶來的食物？」我告訴黨委書記，因為他的猶太教信仰，不吃不同信仰的人準備的食物。書記的回答差點沒讓我從椅子上跌下來，「難怪中國不容許宗教信仰，信奉宗教連飯都吃不成。」猶太同學問我：「『院長』說什麼？」我無言相對，只好含糊其辭遮掩過去了。

一名男醫生肯尼是同性戀，他不要和別人同住，要單獨住一個房間。九○年代中國對同性戀的了解不多，有一天肯尼在早餐時告訴大家，昨晚一個女士打電話到他的房間說要提供按摩，他欣然接受，女士的英語不靈光，按摩也是馬馬虎虎，結束後問肯尼：「要不要其他服務？」肯尼說不用了。

於是該女士打電話叫來一名粗壯的男子，男子會英文，他暗示肯尼：「女士可以提供性服務。」肯尼告訴他們，自己是同性戀，對女性沒興趣，並指著男子說：「我要搞就和你上床。」兩人得知後抱頭鼠竄，同學們聽後都哈哈大笑。

這些人到北京看什麼都新鮮，周末都是遊覽參觀故宮、十三陵、頤和園、長城等行程。因為都是中醫針灸學生，他們對中國的傳統氣功、佛教與陰陽五行都很有興趣，於是我就找時間帶他們去寺廟參拜。在北京的寺廟，一名二十多歲、英挺帥氣的和尚主動提出要帶我們參觀，小和尚講得頭頭是道，我則是搜腸刮肚想著英文，把艱澀的佛教詞彙翻譯成簡單明瞭的英語，同學們聽得如醉如癡，收穫頗豐。

大家爭先恐後地提問題，小和尚耐心解答，臨走時我提議大家自願給寺廟捐一點「香火錢」，同學們都掏腰包給小和尚，大家都高興。第二天晚上我在酒店大廳又見到小和尚，問他：「你到這裡有事情嗎？」原來我們團裡一名五十來歲的白人女生，約他來酒店單獨傳授「佛學氣功」。小和尚不會英文，女同學不懂中文，搞不明白他們怎麼聯繫上的，至於他們在酒店房間裡如何溝通交流？不得而知，也不想知道。

我們有幾次機會去醫院手術 室，實地觀看針刺麻醉剖腹產手術，同學們都激動不已。但他們從來沒有進過手術室，我得花上至少半小時告訴大家消毒的概念，並教他們如何更換手術衣，以及在手術室只能看、不能講話，有問題出來後再發問。

進到手術室裡，只見產婦躺在手術床上，麻醉醫師用八根銀針刺入產婦，連接上電針儀，病人的腹部和肢體的針刺穴位隨著電刺激輕輕地跳動著。手術醫生橫向切開病人腹部，進行分離和止血，其間病人睜著眼睛，和麻醉醫師輕聲交談，沒有任何痛苦的表情，神智完全清醒。

十二分鐘後取出嬰兒，一個三千三百克的健康男嬰，嬰兒的哭聲就像悅耳的歌聲，表達著來到世上的感受；同學們看得瞠目結舌，簡直不敢相信自己的眼睛。更讓我們萬分驚奇的是，當醫生縫合切口後，示意手術成功，可以推病人回病房，但產婦卻告訴護士：「我不用妳推我。」

只見產婦從手術床上坐起來，自己走下手術台，走回自己的房間。同學們親眼目睹了過程，各個嘖嘖稱奇，深深體會到中國傳統醫學的神奇和博大精深，感到不虛此行。