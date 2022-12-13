《老物件情懷》媽媽的眼睛好藍

作者女兒幼年時做的情人節卡片。

某天，在整理文件時看到一個大信封，裡面裝著不少卡片，是女兒從小學到博士畢業，寫給我的母親節 、情人節及生日卡片。再次閱讀，瞬間把我拉進時光隧道。

其中有一張卡片是用法語寫的，女兒在加拿大 的蒙特婁成長，小學六年念的是法語學校。這張情人節卡片推測是小學二、三年級左右，在學校老師指導下製作。看完卡片我不禁莞爾，內容有一段是這樣寫的：「媽媽，妳看這天空，這藍色的天空，好藍好藍，藍的像妳的眼睛。這我永遠也忘不了的藍色，在妳溫柔眼睛裡的藍色，是我每個夜晚所感恩的。祝妳情人節快樂！」

事隔多年，再次看到這句「藍的像妳的眼睛」時，那個啼笑是非、卻又要忍住不能笑出來的情景，仍然歷歷在目。

自女兒出生開始，我就用許多不同的方式記錄、保存她成長的點點滴滴；其中最經典的還有一卷錄音帶，記錄著她一個月大時的哭聲，後來再大一點是笑聲，再後來教她吟誦唐詩、唱兒歌、印尼 民謠、台灣歌謠…；移民至加拿大後，開始錄她唱法語兒歌及吟頌法文詩句。

女兒從小就是個很受教的孩子，記得大概她六歲時，有一次我們到商場逛街，我不小心掉了一個銅板，滾到長椅底下。她想去撿，我說：「不用了，由它去吧！」但她還是鑽到椅子底下，幾經費力地把銅板撿到了。她站起來，把銅板交給我說：「要想辦法呀！媽媽，妳不是常告訴我，遇到事情不要輕言放棄，要想辦法嗎？」

時光荏苒，這個可愛又貼心的小女孩已經長大，結婚、為人母，轉了一圈又回到蒙特婁生活。想念她時，這些她成長中所留下的美好回憶，給了我許多的安慰。

記得作家滌然女士說過：「孩子和我們的關係，就像我們手上的一隻風箏，有時候我們要緊緊的拉著手中的線，不能讓它飛太高；有時候我們必須放線，讓它飛得又高又遠又好。但是無論怎麼飛，這根線，是永遠繫著母親與孩子的。」