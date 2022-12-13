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會寫仿宋體的老人

白丁

我偶爾去社區活動中心享受老人午餐，遇見一個比我還老的老頭。他姓滑，從上海來，當過語文教師；巧了，我也從上海來，也當過語文教師。

滑老師聽我這麼一說，有點尷尬，搔著頭說：「我沒有念過幾年書，只是會寫仿宋體，幸運滑溜進了一所小學，教一年級的語文；後來又因會寫仿宋體字，幸運滑溜進了一所中學，教初一的語文。」

聽老滑說，他一生坎坷，年輕時當過舊政府的警察，後來一直被新政府的歷次政治運動罩得死死的。有一次，教師辦公室牆上的領袖畫像被狂風吹破，從眉心直到下巴裂開一條長長的縫，校長認定是老滑撕破的，屬於現行反革命行為；但老滑始終不承認，生了一場大病，總算是滑溜過去了。

我在老人餐廳，不只一次見老滑捐錢給辦事員，說是買咖啡讓大家喝，我向他打趣：「這裡的午餐是免費的，你還掏錢，哪裡發了財？」他咧著嘴笑：「我沾了鄧小平離休政策的光。」

原來鄧小平離休政策中有一條：凡在解放前起義、後來參加工作的人，一律享受離休待遇，原薪不減，還有優待。老滑當警察時，那個大頭目在上海解放前夕起義，他手下眾多小嘍囉也算是起義人員；老滑就此搖身一變成了離休幹部，還堂堂正正回學校視察，校長見了他，點頭哈腰、敬菸奉茶。

聽到這裡，我又向他打趣：「你這一滑溜呀，就像花式滑冰，先來一個空翻，再緊接著一個轉身動作，不得了啊！」

如今，老滑還在用毛筆寫仿宋體字，他把老外的名字譯成中文，用仿宋體字寫在白紙上，作為禮物送給老外。老外見自己的名字變得方方整整，個個樂壞了，藍眼睛的David拿到兩個中文譯名，一個是「大衛」，另一個是「戴維」，興奮得手舞足蹈。

老滑的仿宋體字從此出了名，當地華人的幾個團體過中秋時舉辦聯歡會，都來找老滑寫會場的橫幅。

最感動我的是，老滑的仿宋體的方塊漢字，飛進了紀律嚴苛的教會學校。

事情是這樣的，有一個剛滿六十歲的校車司機來老人餐廳蹭飯，認識了老滑；她名叫瑪麗亞，來自南美洲的哥倫比亞，每天為一所小學、一所初中、一所高中和一所女子教會學校開車接送學生。瑪麗亞特別關心那所女子教會學校，覺得那群女孩子正處於青春期，生活面太狹隘，很想為她們做些事；但教會學校戒備森嚴，苦思冥想，於是想到了老滑的仿宋體字。

瑪麗亞和老滑一拍即合，她將教會學校每個女生的名字反覆念三遍，他挑選適當的漢字將每個女生的名字譯成中文，再在方塊紙上寫下仿宋體的毛筆字。這可不是一件平常事，而老滑更異想天開，要求去教會學校教女孩子們學會寫自己的中文名字，也就是說，去上一堂一年級的語文課，教中文名字的筆順和筆畫。

瑪麗亞捧了一厚疊仿宋體的方塊漢字，去見教會學校的校長，並戰戰兢兢地提出老滑的奢望。校長靜靜地聽著，當聽到瑪麗亞說老滑來自上海，臉上就現出了笑意，沒想到事情這麼容易辦成了；謎底直到老滑見了校長才揭曉，原來校長的祖父年輕時，曾以傳教士的身分在上海待過。

老滑慶幸自己因為會寫仿宋體字，在鮐背之年滑溜進了保守的教會學校；我祝福老滑筆下的縷縷墨香，流淌出更多真情的天籟。

警察 咖啡 華人

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