六十幾年前我從台灣大學畢業後，申請到美國研究院的助教獎學金，來美國繼續攻讀，我的責任是帶領一些實驗室的大學生做實驗。

英文是我的第二語言，那時在讀、寫英文都能勝任，但在出國前沒有什麼機會知道我的聽力到什麼程度。來了美國才體會到美國是個大熔爐，世界各國人種都有，他們各有各的口音；現在因為移民人數大增，人種更是越來越複雜。

來美國的第一年，我就對班上從印度 來的學生感到頭痛，他們的英文口音我實在聽不懂，而且說得又快。但我觀察到「白人」和他們談吐自如，我立即反省自己。其中有一點可安慰的是，原來我在台灣學的英語，從唱片中及英語空中教學中所學到的全是「白人」的英語發音，根本從未聽過這些印度人的發音。在這種情況下，我必須仔細地去學習一陣子，才能聽懂他們的口音。

有些人天生就有語言的天分，而我並沒有，我的第二種語言全都是靠後天努力學來的。年老後左耳失聰，完全聾了，右耳也衰退得嚴重，若帶上助聽器，面對面的交談還能應付處理，但一旦要我在電話上來處理事務，若對方的英語非「白人」英語，我就困難重重、無法進行了，簡直聽不懂對方要我做什麼。

有一次我在電話上申請互聯網服務公司的安裝，在電話上忙了半天，最後對方念了一大堆東西要我接受。開始我不太清楚她在念什麼，她念了一半，我就老老實實告訴她，我聽不懂她在念什麼，她就發火了，說我害得她又要從頭再念一次。

原來是一大堆法律上的東西，主要是要我說「同意」，她在錄音，才有法律根據，他們才能接受我的申請。如今人與人不能面對面辦理事務，加上我聽力又差，在電話上辦事對我而言，真是一個行不通的方式，最後我終於放棄用電話，一切都求助我的媳婦，請她在電話上為我處理事情。

後來，我學會了在網上用chat辦事，因為不必打電話，只是在電腦上打字就可以，例如我向W公司的購物退貨，用chat就很有成效。

另一個事件是，我的儲蓄 銀行某天突然來電郵詢問我有沒有要轉出一萬元現金。我大感吃驚，趕快回信說沒有這回事，後來才知道有人在偷我的存款，所以銀行要我完全換帳戶。

這不是一樣簡單的事情，牽連到太多的自動付款以及自動存款的機構及運作，一旦改帳號，那一切平常固定的進出款項全都要重新安排。這不是在網上可以辦理完成的事，一定要打電話才行，每一處都需要「驗名正身」。

我努力在電話中先哀求對方的憐憫，告訴對方我的聽力太差，求對方講慢一點，並講清楚一點。幸好這件大事在我如臨大敵地處理下，花了幾天終於完成。

因為我左耳失聰，所以我根本不能用手機 打電話，但這個年頭像我這樣不用手機打電話是不可思議的事。

我倒不害怕別人笑我，問題出在若我沒有手機號碼，就是一大障礙，因為好多上網辦事的公司要問我的手機號碼，沒有就行不通，所以我只好保留一個手機號碼。在家中，我們維持老式電話已有四十多年了，平常只有妻子在打電話，她也根本不用手機。

有一天，我們發現這老式的電話中斷了，找兒子求救，才知電話公司居然無聲無息把我們的號碼換了；這樣一來，我們幾十年來的一切連繫全中斷了，也就無法向所有親朋好友或公司等交代。所以兒子費盡口舌，經過幾天交涉才把我們的老電話號碼恢復。

這中斷期間延續了一周之久，恢復後發現天天打進來的無聊垃圾電話，數量幾乎是零，這可以算是災難中的唯一收穫。

我們的網路公司常出問題，頭痛極了。有一回出事，他們要在網路上修理，而我等於是他們的維修工人，在電話上他們指揮我做這做那，把我忙慘了。但是因為我無法配合，而媳婦在另一城市，所以三個人在電話中交談，媳婦聽懂後，細心解釋給我聽，即便如此，也不成功。

最後，媳婦只好親自來我家和他們交談，這更證明利用打電話來辦理事務，對老年人來說實在是太困難了。