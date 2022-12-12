偶然在美國出版的一本越文舊雜誌上，讀到一則有關西貢文科大學漢越系主任嚴瓚（NGHIEM TOAN）教授的新聞：胡志明市其中一條街道獲行政當局以嚴瓚命名。

一九五四年，越南 南北分裂，「河內大學」南遷成為「國家大學」，一九五七年改名「西貢大學」。一九七二年我進入文科大學（DAI HOC VAN KHOA）念漢越系，顧名思義，此系是學習研究中國和越南文學，傳授我中國文學史及宋詞這兩門課的就是嚴瓚教授。

嚴瓚教授本名邵文侍，別號浩然，雖是純正的京族越裔，但學貫中西，除了出版多部研究越南文學學術著作外，還將老子的「道德經」譯成越文、施耐庵的「水滸傳」譯成法文。

嚴瓚教授的漢文深厚底蘊其來有自，越南原是中國藩屬國，久受中國文化薰陶，由越南的古蹟 或寺院的石碑、牌匾、對聯全是中文可見一斑。嚴瓚教授年幼時除了學習法文外，就已鑽研中文。

追溯歷史，越南文學以書寫文字可分為三個時期：漢越（用越語發音的中文）、喃文（中文衍生出的越南字）、國音（以拉丁文拼出的越南字）。越語中，由中文翻譯的漢越詞語比比皆是，嚴瓚教授鑽研越南文學，精通中文是必要的條件。

一九七五年四月南越淪陷，西貢文科大學的教授一些逃離越南，一些和新政權有瓜葛的留任，其他大多遭文化清算，例如降職、解雇或者勞改。一九七七年四月西貢文科大學被併入「胡志明市綜合大學」，一九九六年三月又改為「社會人文科學院」。

嚴瓚教授在一九七五年逝世，得以免遭清算厄運，至於何以在去世三十六年後才以他的名字為街名？新聞稿中沒有交代，所以不得而知。

西貢大學在越南的大學教育 系統中早已被除名，目前同名的「西貢大學」原是華人私立學校「博愛中學」的舊址，一九七六年被新政權沒收徵用為「胡志明市師範高等學院」，二○○三年再改名為「西貢大學」，和當年我的母校西貢大學完全風馬牛不相及。