《老物件情懷》紅木哈達匣

作者先祖留下的兩個紅木盒。

我家有兩個扁平長方的紅木盒子，從我記事以來，它就放在五屜櫃的上面，人人可以看到的地方。一九六○、七○年代，紅木盒成了存放各種票證的好地方，它做工精良、質地堅硬，絕無變形；它可能是香樟木製成的，現在還隱隱散發著一股淡淡的清香，似乎有驅蟲避邪的功能。

妻子曾好奇過：「這兩個紅木盒是什麼來頭？」當時我只能據實回答：「不知道，只聽媽媽說過，它曾經是先祖留下的舊物，據說是存放哈達的禮盒。」

一九九○年代我們全家移民 美國，妻子負責打包。她思慮細密，託人做了一個大木箱，把家裡所有的照片、小說、各國字典、專業工具書、文房四寶，還有媽媽精美的烏木梳妝盒、一副竹背骨面的老麻將，以及這一對紅木盒子，全都整整齊齊放在木箱裡，一股腦兒地運到美西港口奧克蘭 ，這兩個紅木盒也就自然而然地隨我們移居美西了。

幾年前受命整修家譜和先人的詩詞文章，有機會仔細地看了一些從親友那裡收集來的家史資料。原來我們來自姬姓，是周文王後裔之一，著名的「泰伯三讓」故事中的泰伯和季札就是吳氏的開山鼻祖，他們兄弟兩人因謙讓王位移民東南，開發吳越之地而稱頌於史。傳到九十五世時，吳氏已經在江西休寧商山定居下來，之後遷居錢塘（杭州），又傳了八世，出了吳存楷、吳振棫兄弟兩人，先後得中進士。

長兄的官運似乎不如幼弟，吳振棫在朝中多年歷練之後，又被外放川陝滇，最後竟在雲貴總督任上連任八年；那時雲貴川都是邊疆地區，處理好與少數民族的關係是要務。吳振棫入滇時只帶了兩千人馬，靠剿匪是待不住的，文官出身的他很快平撫了雲南回亂，使百姓得以休養生息、安居樂業。

八年後，吳振棫離任時，各族邊民依依不捨，打起萬民傘為他送行，雲貴藏人頭領送的厚禮就是哈達，雪白的哈達就是放在這個精製的紅木盒中，回到了錢塘老宅。多年後，這些珍貴的哈達包裝盒就被吳振棫的子孫後代傳承下來，父母留給了我，居然又隨我漂洋過海來到了美國。

一九八○年代末、九○年代初，筆者曾經有機會多次赴黔滇公幹，那時對先祖的足跡尚不甚了解。去貴州時，曾沿水路去訪問過黔湘邊境 的鎮遠古鎮，據說那是自沅江經興安運河入黔的必經之路，原來這裡也有先輩的足跡。

一九八九年之前去雲南昆明，主持昆明盤龍區生活垃圾堆肥廠初步設計審查會時，碰到一名市人大的老先生是審查委員之一，聊起歷史掌故，他竟對吳振棫推崇備至，說他為雲南做了不少好事。昆明市有個地名叫「吳井巷」，據說就是隨他入滇的吳家後裔聚居之地。

編修族譜之後才知道，先祖吳振棫在貴州主政時，曾主持重修過貴州修文縣的王陽明詩碑。退休回杭州後，他還撰文繪圖介紹雲南少數民族的民風和服飾，有「雲南三迤百蠻圖」留給後人。

睹物思親，每到看到這兩個紅木盒就想到了它的出身之地，和其中收藏的厚重歷史和人文信息，希望藉此文讓後人珍惜它們，亙長終遠。