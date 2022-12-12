那天在超市進門處的台子上看到去皮花生仁，一袋一袋堆在一起非常亮眼，讓我想起很久沒有吃過老家有名的花生仁湯了，於是順手買一袋回家熬了一鍋。透過花生仁在鍋裡煮沸，翻滾而升騰的白色水氣，我的眼前閃現出故鄉熱氣蒸騰的田野。

也是酷暑難耐的夏天，田野上烈日當空，田地上整齊地放著剛拔出來的整株花生籐，花生一頭沾著泥土，一頭掛在花生籐上，靜靜地躺在地上等著有人來摘，這是故鄉田野在花生收穫的季節常見場景。

我的老家在福建閩南沿海地區，一年中最重要的兩次收穫季節就是秋冬挖地瓜和夏天拔花生。花生成熟的季節，農民們都非常忙碌，因為花生一旦熟了，如果不及時拔出來，就會在地下發芽；而拔出來的花生如果沒有馬上摘下來曬乾，也會發芽發霉。

通常拔花生是男人們幹的活，摘花生是女人們幹的活，摘下來的花生都是以籃子為計件單位算工分的，比如你今天摘了多少籃子花生，就掙多少個工分。如果家裡孩子放學後幫忙摘，每天就可以多掙好幾個工分。

四十多年前，我高中畢業，那年代我們都要回鄉務農，接受貧下中農再教育 ，夏天就成了摘花生的生力軍。我們不像那些大嫂、大嬸們有家務纏身，一天得回家一、兩趟給孩子餵奶、做飯、餵豬，我們都是從早到晚待在田地摘，中飯由家人送到山上吃。我的最高記錄是一天摘十八籃花生，被譽為是全生產隊摘得最快的人；但我心裡很明白，如果那些大嫂、大嬸們一整天待在地裡不挪窩地摘，我肯定摘不過她們。

摘花生相對於拔花生是輕活，因為可以搬個小凳子坐下摘，但並不等於不會累。首先得把一隴一隴攤在地上的花生收集抱到一起，堆成一大堆以後就坐下開始摘。如果沒有樹蔭，就只能坐在熱浪 滾滾的地上，頂著火辣辣的太陽摘。

然而最累的是，要把摘下來的花生挑到村裡曬穀場上交，讓看場的人一籃一籃地量過，記下你這一天摘了多少籃花生才算收工。一天摘下來的花生不可能都等到晚上收工才挑去曬穀場，中間得先挑去曬穀場，不然沒有那麼多額外的籃子籮筐繼續裝。

當摘完一天花生後，又餓又累，還得再挑著滿滿一擔花生回村，每個人都是精疲力盡、腳步沉重。

生產隊裡的花生曬乾了以後，都要先交公糧，剩下的隊裡留一部分作其他用途，另一部分分給每個家庭；如果收成好，每家就多分一些，收成不好，就會少分一些，公糧是不管收成好壞都要交的。每個家庭也有自留地，自留地種的花生，家家戶戶都會拿一些新鮮剛摘的帶殼花生加鹽煮了曬乾，叫「鹹乾花生」，這鹹乾花生就是我們那個時代的零食。

一般每個家庭的小孩，都會分到一份鹹乾花生和用來裝花生的小甕，這一小甕花生就是每個孩子的私有財產，高興什麼時候吃或吃多少，都由自己做主。大多數女孩子都比較會過日子，吃花生懂得細水長流，甕裡總有吃不完的花生；男孩子則大多不管不顧，早早地把一甕花生吃完了。小學生們也一樣，我們經常在課間從口袋裡掏出幾顆花生，與關係好的同學一起分享。

鹹乾花生不僅是我們那時候小孩子們喜愛的，也是唯一的零食，其實也是大人們重要的點心。我們隊的生產隊長每天早晨經常抓著一把鹹乾花生，一邊剝殼、一邊扔進嘴裡咀嚼，就把活給分派下去了，三三兩兩出工的人群也是邊吃著花生、邊扛著鋤頭爬犁上山去幹活。

這一把花生既安撫了莊稼漢們咕咕作響的肚子，也給了他們力氣去承受早飯之前兩、三個小時的勞作，花生被稱作廉價的「人參果」，可謂實至名歸。

除了鹹乾花生，能登著名小吃大雅之堂的花生食品，應首推「花生湯」，所有閩南大小城市的美食 街，絕對少不了「花生湯」這一款小吃。

記得小時候吃過的喜宴，最後上桌的一道菜一定是花生湯，那經過微火慢燉的花生湯，每顆花生仁酥爛不碎、入口即化、湯色乳白、甘甜爽口，讓人至今回味無窮。