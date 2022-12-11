春節吃年夜飯是全家人歡聚一堂、辭舊迎新的重頭戲，而一九六七年、半世紀前的年夜飯，讓我至今難忘。

一九六七年前的過年，在我有記憶開始，父母親每年都會在大年三十開始放假三天，但是一九六七年的過年，是中國開始文化大革命後的第一個春節。臨近過年時，上海天天廣播、報刊宣傳，提出了過一個革命化的春節。我那時還是七、八歲的孩子，只知道今年工廠不放年假了，父母大年三十還要上班，過年也沒有爆竹可放了，我沒意識到其他還有什麼影響，也沒留下什麼印象。

當年，在「要節約鬧革命」的口號下，城市市民日常購買的許多基本生活必需商品，除了付人民幣外還需要對應的票證。那時的上海，在每年過年前，糧管所會再額外增發過年的年貨票證，家庭有城市戶口居民，五人和五人以上算大戶，五人以下就是小戶，大戶和小戶供應種類差不多，但是供應量是有區別的。

那時候爺爺還在，我家共有六口人，父母是運轉三班的產業工人。雖然有票證保證年貨供應，但是在計畫經濟年代，一般地區以居住人口的數量設置菜場，過年突然增加的年貨配給使消費增加，菜場到處排隊。大年三十，爺爺買菜還沒有回來，父母按照過革命化春節的要求，「抓革命、促生產」上中班去了。等我爺爺回來，那時可沒有冰箱，望著一堆放在木板上、過年要吃的生鮮食品，不知道有哪些是準備年夜飯的？有哪些是要留著的？新年期間招待親朋好友，如果把過年增加的食品提前吃了，有錢沒票證什麼也買不到。

那時的過年，對普通居民而言，除了憑票證配給，是沒有什麼自由市場可以購買自家的短缺商品，更別提購買自己喜歡的東西。偶爾有從上海蘇州河船上下來的農民，帶幾隻自家養的雞，偷偷地賣給居民或換取一些必須要用票證才能買到的東西；若被抓住了，是要以「投機倒把罪」懲處的。年長以後才明白，當年父母上班掙來的人民幣，還不具備完全的貨幣 屬性，離開了票證什麼也不是。

因為是過「革命化」的春節，往年的祭祀祖先都不能拜了，就算想拜，也沒地方買祭祀用品。吃完了爺爺為我們姊弟三人準備的、比平時略好一點的年夜飯，就去睡覺了。爺爺一個人坐在白熾燈下的客堂裡，做著初一早上全家人吃的小湯圓，為農曆一九六六年的最後一天守歲。

一直到子夜時分，爸媽才下班回家，看到我那滿臉惆悵的爺爺，以及木板上堆放著的生鮮食品，媽媽立即開始做年夜飯。那時家裡煮飯燒水用的是煤球爐，三個大人忙活到農曆一九六七年初一早上的丑時，家裡的八仙桌擺上了較豐盛的菜，再把我們姊弟三人從床上拉起來吃「年夜飯」。我睡眼朦朧，閉著眼睛吃菜，也不知吃了什麼，算多吃了一頓過了大年三十的「年夜飯」。

這是我人生至今為止唯一跨越大年三十，前後吃了兩頓的「年夜飯」，前一頓粗茶淡飯，後一頓雖大魚大肉，但睡意正深、味同嚼蠟。

從我有記憶開始，這種平時「粗茶淡飯」，過年靠著增加的配給，過幾天大魚大肉的生活，一直持續到一九九○年代後，才逐漸得到改變。希望這種生活，我的子孫後代永遠不要再經歷。