孫女問：「爺爺，您退休 前做什麼工作？」我說：「人的一生，除去學習，大部分時間都是在謀生幹活的。」

回顧我的工作，一九五七年中學畢業後，在電影「戰上海」、「聶耳」當臨時群演，每天報酬三毛五人民幣。同年冬天，里弄居委會開始整風反右，我擔任記錄，寫了一篇報導投稿「新民睌報」，稿費二元；拿著稿費去上海的南京西路、新昌路轉角的綠楊村飯店吃點心，至今難忘那盤色香味俱佳「兩面黃肉絲炒麵」的美味。

一九五八年初，響應號召到市郊農村插隊落戶當農民，每月領取生活費十四元。在此期間，當過牛郎豬倌，有一次用鍘刀斷稻草時，不小心左手食指挨了一刀；我為了止血，高舉左手過頭，右手扶自行車龍頭沿著鄉間小路去鄉衛生所縫了七針，保住了食指，還補了一針破傷風疫苗。

我還在對面街生產隊擔任過記工（分）員，和大躍進人民公社時的食堂會計。冬天農閒，擔任夜校掃盲輔導員，被下放幹部鄉政府文教助理莊老師選中，去上海第二師範學院「農業中學師資訓練班」脫產學習。師訓班結業後，第二年就由長征人民公社文教部，分配到真如鎮民辦初級中學任教。一開始工資每月三十九元，先後任教語文、數學、化學等課目，還擔任過「唱歌」老師；文革後期「復課鬧革命」，曾教過英語和初中物理。記得當時有句口號：「人人爭做一塊磚，哪裡需要哪裡搬」，撫今思昔，那時我真的盡力了。

民辦學校在廠頭時，我暑期值班幫忙生產隊抗暴雨 田頭排水，寫了一篇文章「排澇記」，投稿新民晚報被採用，稿費五元，買了一支小號英雄金筆送給女同事徐老師。八○年代初，孫女的大舅來美半工半讀，寄給我幾冊英文版「讀者文摘」，我翻譯「野兔子和月亮」一文投稿上海「兒童時代」深受好評，獲稿費十八元。

改革開放後，從民辦學校調到某棉紡廠，擔任廠校工人業餘政校老師四年，頗受工人們歡迎，多次被評為先進。那時月工資漲到一百多元，而我在中國總共工作了三十多年。到了五十歲那年，與妻子、女兒移居北美洲，至今已三十多年，曾經在華人旅館前台打工十八年。七十歲退休，在此期間，業餘時寫了許多文字投稿「世界日報 」被採用。

「世界周報」曾徵文「有朋自遠方來」，我和妻子用擬人筆法寫蜂鳥在家中盆栽發財樹上築巢、產卵、育雛、帶飛的全部過程，還拍了照片，寫了五千字「藍蜂鳥作客來我家」，受到主編青睞，收到了稿費一百六十美元。「後來妳據此畫成六幅兒童畫被世界日報採用，咱爺倆還合作過一回，相信妳不會忘記吧？」我問。

孫女答道：「我當然記得，爺爺您做過的工作五花八門，好繁雜啊！但我覺得業餘時寫作，才是您的最愛。」

我最後說：「每人的經歷的命運，千姿百態，但一切都是最好的遇見。」