《老物件情懷》回憶上海票證生活

花花綠綠的紙質票據。

近日聞訊，中國多省已打算恢復重建大批供銷社，據說是為保障疫情 非常時期的居民物資供應之舉。記得一九五、六○年代，我在上海讀小學時，計畫經濟主宰著全中國，市郊確實都建有供銷社，市區則保留著各種商店。

那時候，不管上海市郊城內，各類民生物資供應都很匱乏，很多東西都得憑票購買，家家都保存一大堆票證；二十多年後終於改革開放，全國市場經濟發展了，各類物資也豐富起來，但大上海居民所需的不少生活物品還得憑票供應。

眼見為實，這些花花綠綠的紙質票據我仍保留至今，鮮蛋購買票、火柴票、副食品購買券（市區照顧）、副食品購買券（市區備用）、春節輔助油券、油券、定量糧票、專用購貨券等多種；至於買布需布票、買肉憑肉票、買香菸要菸票、買自行車給自行車票、買絨線付絨線票等，是人人皆知的事實。可惜我不可能保留童年時至出國前的所有票子，從上述票子正面印刷的年份來看，時間跨度至少長達二十一年（一九七二至一九九三）。

因為購物除了要貨幣 ，還需憑票，所以票子本身就有了身價。但凡某物越稀罕，購買某物所必需的票子也就越緊俏，這就自然產生居民之間的票子交易。相對充裕物品之票子與相對緊俏物品之票子，兩者身價便有差別，前者往往要好幾張、甚至十幾張，才能換得後者一張，記得當時一台縫紉機票可換得幾十斤糧票。此外，有時緊俏的票子不需另付錢，就可直接換到一種食品或用品，只要雙方同意，當然這都是私下完成的交易，也就是所謂的「黑市」。

有一年，由於各省都已發展市場經濟，都對自己的優良資源加以保護，以前專門供應上海市的優質菸草原料突然大減，致使滬上各大捲菸廠的名牌香菸產量頓減，居民手中的菸票身價高了起來，日趨吃香。黑市上四張香菸票便可換來一斤花生米，一張「六號菸票」還可換得八顆雞蛋 。

當時發菸票人人平等，不管你吸不吸菸，某日我就領到十四張菸票，既非癮君子，菸票有何用？

於是就跑去石化生活區的一個角落，只見人群熙熙攘攘，我掏出這些菸票，很快就和人家換得一些花生米和雞蛋。對單身漢而言，這些食品既不費一錢，而且烹飪又容易，真令人欣喜。

我是高興了，但對一日不可無菸的癮君子集團來說，憑票買菸卻是麻煩多多。有時有錢但無票，有時有票卻無錢，那種窘境與菸癮併發的苦惱，一般人恐怕無法想像。

老百姓誰不喜歡兜裡很有錢，購物不需票呢？當時的報刊總是宣傳形勢一片大好，而且越來越好，但實際生活卻是越來越多的東西都要憑票購買，而且物價也越來越高，工資卻漲得很少；所以民間就有順口溜諷刺說：「人民當家，東西漲價；形勢大好，香菸憑票。」