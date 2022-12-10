《老物件情懷》DC往事

布魯克賽花園的兩座石碑，紀念遭無差別攻擊射殺不幸死亡的民眾。

布魯克賽花園（Brookside gardens）坐落在馬里蘭州的銀泉市，這座花園布置精巧，搜羅不少來自世界各地的奇珍異草，還有一座溫室培育各類熱帶植物；歲末年終還會有燈飾，為節日帶來美好，是附近居民喜愛的去處之一。然而就在這座美麗的公園裡有兩座石碑（見圖），紀念一段恐怖的往事。

那是一件無差別攻擊的射殺案，槍手躲在特意改裝的車上，隨機對準無辜路人射殺，敵暗我明，恐怖的氣氛籠罩在華府 近郊的住宅區，造成社會恐慌。二○○二年居住在DC附近的華府人，應該還記得這起案件。

當時在二○○二年十月二日下午五時許，人口稠密的華府北郊白楊崗，有人針對麥克斯手工藝材料店的服務員開出第一槍，所幸沒有擊中，當時以為只是偶發事件；然而在當天六時多時，在不遠處的惠頓地區一個超市旁，一個剛剛下班的電腦分析師被射殺致死。一日兩起槍案，非同小可，事件來得又快又急。

第二天早上，在離前一日案發不遠處，三個小時之內，連續又有四人被射殺致死；到了晚上九時多，在華府北郊附近又有一名路人被射殺致死。事件發生至此，一日五起，案件都是殺手躲在暗處，對準路人射殺，之後立刻逃離現場。

新聞界開始追蹤報導，警方立即宣布藍色警戒，並要求父母將兒童保護於室內。十月四日，警方已經掌握線索，確認這七起案件皆為同一把槍所為，並收到各方民眾密報。

沉寂數日之後，十月七日犯案人又到了北維州 ，甚至到了中維州；十月下旬，新聞報導顯示狙擊手的車輛出沒在維州首府里奇蒙附近。後來證實，里奇蒙嫌疑車輛上的兩名駕駛人是非法入境者，並非DC狙擊手，眾人虛驚一場。

狙擊手事件造成風聲鶴唳，每次我加油時都不由自主地左右搖擺，並不停地移動身體，害怕自己成為無差別射殺的受害者；每天更是緊盯新聞報導，掌握殺手的最新動態，做為自我防備的依據。

其實犯案者的瘋狂射殺，從當年二月在西北的華盛頓州 就開始了。十月二十三日，當天警方有證據，顯示當時所有射殺案件皆為同一夥人所為，且千里之外的華盛頓州民宅後院樹樁上的練習彈痕，與此地的射殺事件有關。

至此，事件真相逐漸明朗，所有被害人彼此之間無甚關連，受害人都是在從事一般日常活動當中遇害，有的人在加油站加油、有人在割草、有人正在自家車道上清理汽車；還有在賣場的停車場上、在超市的門口，或在路邊的巴士站等車。死者何辜？花園中的兩塊石碑，一塊上面刻上被無辜射殺的馬州蒙郡公民名字，另一塊則說明事件始末，並語重心長地提醒世人尊重生命。

犯案人在十月二十四傍晚透過舉報被捕歸案，犯案的搭檔是一名中年男子和他的養子，當時只有十七歲。犯罪動機據報導是起因於個人恩怨，毫無必要地無限上綱至傷害一般民眾的層級。經過冗長的法律程序，犯案人已經都被繩之以法，然而對受害者而言，公平正義永遠只能最低限度的達到。

公園颳起一陣風，我問風：「為什麼會發生這麼殘忍的事？」它笑著搖搖頭，又吹向更遠的地方去了，留下一片狐疑。