一九七五年秋天，我在田納西范德比大學拿到學位後，到紐約州綺色佳的康乃爾大學作博士後研究。康大屬常春藤系列，是一所國際聞名的大學，外國學生有百分之十五之多，當過中華民國總統的李登輝、一時掌握國民黨金融大權的劉泰英，以及曾為行政院長的張善政，都是康大的畢業校友。

康大校園建於占地七百四十五英畝的山坡上，卡尤伽湖的湖水隨著小溪流經校園，在斷層處形成多個大小不等的瀑布，校園内幾乎每個地方都可聽到潺潺流水聲，兩百多間建築保留著古風，加上花園、廣場、小徑，堪稱「世界最美的校園」之一。

美中不足的是，伊城地處「雪帶」，冬天又冷又多雪，我有幾次開車滑入深雪的經驗，原因是踩刹車時方向盤失控，這時候就要找拖車，才能將車子拉回路面。起先，我以為自己從南部來，沒有雪地開車經驗，才有此意外；但日子一久，發現連當地的公車也滑入深雪地，進退不得，才知道天氣是造成車子失控的主因。

那年冬天，我們邀請在理海大學作研究的黃校友，到我的住處過聖誕。談話之中，才知道他久仰尼加拉瀑布盛名，希望在回台灣當教授之前到該處一遊。我心想，瀑布附近的加拿大哈密爾頓有摯友老許在，雖然瀑布公園冬天是關閉的，但我們可先帶黃兄到瀑布附近，拍張雪景圓其夢；再到哈密爾頓探望老許，一箭雙鵰，何樂而不為？

離開伊城當天，天氣晴朗，我們開車直往水牛城，到了美加邊界的移民局才發現黃兄沒辦理入加拿大的簽證 ，不能過關。黃兄只有台灣護照，起先以為美加邊界對住在美國的居民不嚴格，所以沒有辦理加國簽證。

我們一時沒轍，只好開車到另一個關口，賭賭運氣，結果還是過不了關；這一來一往的折騰，已到下午四時多了，只好打電話告訴老許去不成他們家了。許太太說，她正準備飯菜等我們到達，讓我內心覺得很慚愧。

因為是下午四時多，我們覺得從水牛城取道州際公路I-90到達雪城，再往南走I-81，經科特蘭回伊城，應該晚上九時以前可以抵達，如此可省下在外住宿的旅館 費。主意一定，馬上打道回府。不久天黑，開始飄雪，雪花漸漸增多，由於車子的雪胎上面加釘，我以為只要小心慢行，應該是沒有問題。

到了雪城轉入I-81，雪花變得更大，有大風雪來臨的趨勢。當時因已過了回家的大半路程，心存僥倖，不願下高速公路找家旅館住宿；我聚精會神地開車南行，不停地用雨刷掃掉擋風玻璃上的雪花。

突然有一輛大卡車超過我們，說時遲那時快，我的眼前白茫茫一片，連後視鏡都看不見，於是本能地急踩刹車，車子因此開始打滑。車停之後，我驚問太太：「我們在那裡？」接著又看到一輛大卡車迎面而來，我以為老命休矣！幸好該卡車司機技術高超，閃過我們，沒有撞個滿懷。

回憶事情經過，當時大風雪，路上積了幾寸新下的雪，當十輪大卡車超過我們車子時，大輪子帶起一大片初雪，蓋住我全車。由於雪片太厚，雨刷沒能刷掉，我一時看不到前面，就本能地急踩刹車，車子正好轉了一百八十度，從慢車道停到快車道中央。

當我驚魂未定之時，跟在我們後面的另一輛大卡車司機，一定看到我的車子打滑到快車道，所以急速換到慢車道；他的卡車與我的車擦身而過，難怪我看到一輛大卡車迎面而來。我們勉強回到家，隔天報紙報導大風雪襲境，一晚積雪盈尺，I-81深夜後關閉，我們算是大難不死，至今想起心有餘悸。

當年中國留學生 在美國的車禍比率特別高，第一個原因是留學生大部分買不起新車，二手車的性能不夠好；第二個原因是留學生大都是到了美國才學開車，不像美國人十六歲就有駕駛執照，所於經驗不足；第三個原因是留學生對美國的社會不夠了解，像這樣的大風雪，電台一定有廣播，我們當晚不應該在高速公路上行駛的。

雪夜驚魂記的後遺症是，我開始尋找南部的工作機會。人們常說：「大難不死， 必有後福」，三個月後，落脚在肯塔基路易維爾市工作；十幾年後，太太因為憂慮風雪的危險，不准三個女兒申請康大的入學許可。