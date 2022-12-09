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《老物件情懷》狀元寫的信

文、圖／吳憲鴻
清代狀元洪鈞寫給作者天祖吳樹仁的信件。
清代狀元洪鈞寫給作者天祖吳樹仁的信件。

這是清代狀元洪鈞寫給老鄉——我的天祖吳樹仁（一八二○至一八七八年）的信件；洪鈞的祖籍皖南歙縣，生活於蘇州，他是清同治七年（一八六八年）的狀元。樹仁公是茶商，與洪鈞私交頗深，曾請他為其店鋪書寫「吳裕記」三個遒勁有力的大字，令四鄉八方的讀書人折服。

此信寫在兩頁八行箋上，信箋橫十六點四公分，縱二十七點三公分，紙色微黃，淺紅線條框出八直行，每行橫一點五五公分，縱二十三點一公分，該信不長，二○七字。略感遺憾的是，信中沒標明年分，推測為一八七○年前後，因洪鈞其時督學湖北，信中就有在鄂「試畢」、「試政」、「按試」等詞句。  

綜觀洪鈞全信，可知狀元也不是像一些戲曲影視中所寫的那樣高高在上、不食人間煙火或不懂人情世故，其平常心境表現在：一是信中多書敬謙之辭，語言誠懇，如接受了饋贈的茗葉松菸，深深地表示感謝，並告知自己及家人的近況，以免友人掛念。

二是歷經數月，設法完成了朋友之託，為方壽喬（想必是吳、洪二公的朋友）介紹工作；一次不滿意，二次再薦，待「館況尚佳」了，於是寫此回信，朋友之情躍然紙上。

三是信寫到「順頌 秋祺」本當結束，後又加了一句「令郎世兄均此，明年小試在即，想用功也」，表示對樹仁公的幾個兒子（包括我的高祖）的關心，其是學政，掌管一省考試之事，寫上此句，當屬情理之中。

八行箋紙質較為細膩光滑，加之狀元公洪鈞此時心情頗佳，想見落筆如飛，故字跡清晰，生機盎然，字體流暢圓轉，筆勢雄渾，神態飄逸，令人觀之耳目一新。

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