一九四五年的湖州記憶

一九四五年中國對日抗戰勝利，那時我十三歲，隨父母由後方到浙江湖州。抗戰時都在後方農村，一時到了湖州，事事感到新奇。

首先我發現街路地上到處是鈔票，隨風飄舞，我連忙拾起，上面有國父孫中山先生像。我拾了一大把，過後天天去撿拾，我不明白人們怎麼把珍貴的鈔票給丟了？後來才知道那是汪偽政府銀行發行的儲備鈔，兩百元等於法幣一元，所以毫無價值，棄之如敝屣，有的就當手紙用。

我們家那時住在飛英塔附近，聽說那塔很古老，有一千多年歷史，始建於唐朝中和四年（西元八八四年年），並於乾寧元年（西元八九四年）完工。有一次我路過進去看看，塔的周邊全是垃圾，從一個門洞裡進了塔，裡面也堆滿垃圾，臭氣熏人，突然飛起一群蝙蝠，嚇得我連忙退出。二○○三年，半個世紀後我再到湖州，飛英塔已金碧輝煌，成為著名旅遊景點，需購票入內。

初到湖州，江南名城古色古香，特別有一條衣裳街頗為著名。我們特地去看看，街路鋪石板，全是低矮的店家，店門敞開，店堂的天花板上掛滿各色各樣的衣服，在空中飄蕩，大部分是陳舊的藍黑色長袍大褂。購者看中哪件，店員拿來撐桿，勾了下來，雙方議價，衣服可能保留時間長，店堂有一股霉氣。二○○三年我們再造訪時，衣裳街舊貌換新顏，全部出售時髦新裝，使我難以辨認舊顏，心裡有點失望。

一九四五年城中心有家表演的歌舞廳，快散場時，門口撤崗，誰都可以進去看最後幾分鐘。有一次我適逢其時，進去看幾眼，只見台上一排舞女，半露著身子，腰上圍一圈草裙，大腿整齊地忽左忽右高高踢起，觀眾隨之怪叫；我從沒見過這等場面，為之驚惶，後來聽說那是夏威夷 的草裙舞場面。

湖州城裡跨河有條駱駝橋，我站在橋上觀望，看見橋下一艘條船上馬達轟鳴，是在給顧客舂米，等於船上開工廠，和我平時對船的概念大為不同，我感到很稀奇，看個不停，這也是我至今難忘的景象。

另外一件事是湖州街上有很多小人書攤，這也是吸引我注意的場景。我抗戰時在後方窮鄉僻壤，四處逃難，幾乎沒有見過小人書，這也是我在湖州的一大發現。

還有一件事，湖州街頭常有小販提著籃子，賣一種小小的野菱，像花生那麼大，又刺又尖又細又長，吃時要小心，不要被刺著，幾分錢一小杯。我在後方農村從不吃零食，看見小菱角開洋葷，吃得津津有味。

這些都是從兒童眼光看到的湖州，現在我九十一歲，想來仍倍感親切。