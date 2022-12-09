六十年前，我住在中國閩南小城石碼鎮，石碼和鄉下往往就隔著一條小水溝。雖然我家住在街區，但是走出我家後門那條鋪著石板的小巷子，再向南拐幾個彎，最多兩百步，就是一條百米長的露天水溝；水溝不寬，大膽的孩子就可以跳過去。

這條水溝也是灌溉農田的水渠，渠水清澈，可以摸到鮮活的小魚小蝦、七色彩蟲、田螺、大小螃蟹和跳跳魚等。不管是在城區還是在城郊，都有很多窪地、水潭和小水溝，從魚蝦到蝸牛，從蝌蚪到蚯蚓，都吸引著小夥伴們玩得不亦樂乎。

那時我讀小學高年級，喜歡玩，但很少跑去水溝摸魚，因為我們家的水溝就夠我玩了。我的父親在一家教會工作，我們住在教堂裡，教堂四周是圍牆，正中是高出地面一米多的聖殿，聖殿四周有排水溝，有的是明溝，有的是暗溝。暗溝設在大堂前門和左右兩個邊門石階的地下，其他是明溝。從明溝流入暗溝的水常堵塞，就需要人工清理，教會是沒有清潔工的，我就是小小的清潔工。

這教堂已經有幾十年了，暗溝不暢通常常堵塞。溝口原來就有比溝還深的小坑，以便能夠清理堆積的沉積物。但一到下雨，小坑中積滿了汙水，我就先用水勺把汙水舀到小木桶裡，再提著汙水澆灌教堂裡的果樹；教堂裡有很多果樹，每年我們都收穫很多蘋婆、黃皮果、龍眼、香蕉、木瓜和葡萄。

最討厭的是暗溝裡的老鼠，有的老鼠有一尺長，非常猙獰恐怖，牠們常常藏在聖殿邊門台階下的暗溝。我常常在暗溝的一端放上專門捕老鼠的鐵籠子，另一端灌水，老鼠憋不住的話就跑到籠子裡被活捉。為教堂清除鼠害是我的愛好，比到外面水溝摸魚蝦意義更大。

後來我們到南靖書洋土樓之鄉落戶，住在四百年歷史的老四角樓，土樓中間地面是低於一樓地面一尺多的天井，天井的角落有一個可以容納十幾擔水的蓄水坑，雨水和所有的生活廢水都流進坑中。如果蓄水坑滿了，水就會流向天井正面牆下的排水暗溝，溝的出口就在土樓門前台階下兩側水溝。

一座四百年的老土樓，從樓裡暗溝流出來的水就這樣日復一日的通暢，我住在這樓裡十一年，從來沒有看到暗溝堵塞需要清理，可見先民建造土樓的高深智慧。

當然，天井水溝能暢通無阻，更是因為水坑裡汙水得到及時利用。村民每戶都有一個廁所，廁所裡都有一個大坑，廁所的糞肥太濃，必須加水，也使過於乾澀的糞尿得到稀釋和發酵，土樓裡的汙水就是最好的補充。我常常從汙水坑裡舀上滿滿的一擔水，挑到我的廁所茅坑裡，或者挑到一里外的自留地施肥，樓外的村民也常常來樓裡舀汙水。坑裡的汙水都被利用了，這就是為什麼天井裡的水溝為什麼會暢通的重要原因。

在土樓山區，幾乎每個山谷都有水溝，因為水溝都是從山上流下來的，流經之地土壤都被沖走，只剩下自上而下的石頭水溝。因很少有平緩的地面可以成為積水潭，所以很少看到魚蝦，但是可以在水溝的石頭縫裡掏到牛蛙。我掏牛蛙的技術不好，而農民兄弟們各個是好手，有一次我們耕山隊在山上露宿兩周，那段期間山上水溝裡的牛蛙常常成為我們的美食 。

在書洋的最後一年，我被書洋公社機關借用去管理公社文化站，但是大多數時間是在公社打雜，有一次公社會場地下的水溝堵塞，黨委書記要我負責清理。這條水溝剛好一個人可以鑽進去，很長很難清理，我先用有鷹鉤嘴的竹槓把溝裡的髒物勾出來，還是不管用。最後我赤手空拳鑽進水溝裡面把髒物掏出來，黨委書記就站在水溝旁邊，因為我鑽得太深，他看不到我，怕我爬不出來。現在很難想像，不戴手套、又不戴口罩 地鑽水溝掏髒物，那味道怎麼受得了？

在我住的田中央村的右側，有一座學仔樓，現在還是縣級文物保護單位。那時學仔樓住著農家，學仔樓旁邊有一條來自山泉的小水溝，水非常清澈，村民們從水溝裡打水做飯，在水溝邊洗衣服。

我有幾年借住在學仔樓的閣樓上，每天晚上耳邊都聽著流水在歌唱，百聽不厭。有時偷得浮生半日閒，我從閣樓上的小窗望著窗外的青山綠野和土樓，感嘆閩西南山區的美好風光，心想即使是哪一天離開土樓這片大地時，是否還能看到如此的美景？

下鄉十一年之後，我從土樓山區回到龍海工作，還是住在那座教堂裡，教堂裡還是有那些水溝。唯一不同的是，原來聖殿前左側的地面上挖了一個地洞做防空洞，走下一條水泥階梯到地下，陰森森的地洞口有鐵將軍把關。地洞裡面到底有多深？不得而知，但水溝肯定是有的。

在石碼，只要一場大雨，很多低窪處都積水，而防空洞比低窪之地更低，如何排水？遺憾的是這洞中的水溝之謎至今無解。因為二○○五年教堂重建後，防空洞就消失了。

幾年前我回中國，最感嘆的是我下鄉住的學仔樓旁邊的水溝不見了，不知何時被填掉；小時候在石碼那些可以摸到魚蝦的水溝，早就無影無蹤了。

已經過了古稀之年，很多謎我猜不透，水溝之謎只是其一。只想留住兒時難忘的記憶，也可以讓我們的後代更珍惜如今的美好。