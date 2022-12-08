一年一度中秋節，我由工作的小城市回村子探望父母，父親在田間勞動，褲腿高捲、渾身泥漿。母親說：「父親在幫鄰居幹活！瞧瞧，他幫鄰居犁田做足了一整天，顧不及歇息。」

我走近父親身邊細心看一眼，白髮攀滿父親兩鬢，才知道父親老了。於是我拉拉他的雙手，關心地說：「爸爸，歲月不饒人，保重身體。」父親淡淡一笑，抬手拍拍滿身泥汙，搥搥後腰說：「爸爸身體好，能夠幫人就幫人。」我點點頭說：「記得爸爸在我小時經常教育 我，能夠幫人就幫人。」

偶爾父親搭車到小城市，大多僅僅逗留半天回去，他說，家裡那塊花生地到了合適播種的時節；或是鄰居有困難，那塊自留地他要協助及時種上蔬菜，明擺著父親記掛辛勤勞作的田野，渴望家鄉土地結出果實纍纍。

離鄉村子三里路遠的丘陵山間，有一座長滿青翠松樹的山頭叫松仔山，父親屢次對我說起趣聞軼事；他說：「古時八仙呂洞賓中秋路過松仔山，見山頭光禿禿，揮手撒下一把松樹種子，一下子漫山遍野綠油油。」

恰逢秋天時節，稻香流淌，我與父親在松仔山慢行，他說：「我們要想過好日子，那就不能單純依靠神仙幫忙，要學會勤勞動，一份耕耘有一份收成。」說著說著，他臉上泛現愉悅，開懷吟詠：「秋天時，月光灑；看田間，稻麥香；有收成，好年景；望來年，更豐盛。」

猶記得，三年前我由海外再次還鄉過中秋，站在村前那棵枝繁葉茂的大榕樹下。月光一縷縷透過樹葉縫隙，零零碎碎沾在眾多父老鄉親身上，父老鄉親說：「老村長言行一致，竭盡全力做到最好。大千世界，月下土地，他問心無愧，應該點讚。」

我走出大榕樹，掏出手機 拍攝，先拍天上圓月，再拍無邊無際的田野。我這麼想，老祖宗勞苦勞力開墾的熱土，我父親接過犁耙，殫精竭慮付出了精力與心血，作為後輩的我們更不要忘卻這片土地。

中秋夜後，迎來了黎明，清晨，走上了重返海外的旅程。邁出老房子門檻，恰巧有一隻彩蝶飛過來，圍繞我與親人身邊翩翩起舞，環繞幾個大圈，才朝著陽光揮灑的地方飛去，彩蝶飛過的地方，縈環了一道彩色軌跡，令人驚奇不已。一片隨風飄起的樹葉在半空飛舞，我沒再四顧，伸出雙手抓住樹葉，緊緊攥在手心。

十多個小時長途飛行，我捨不得放開樹葉。在海外住屋門前，上空月光明亮，我打開由家鄉帶回的樹葉。起風了，捧在手心的樹葉匯集了愛意、虔誠、懷念飛掠而起，隨風飄遠。

人間情濃，土地凝重，我放飛了心結，想像樹葉落下的終點會是遙遠的故鄉。隔著一道萬里迢迢大洋的鄉村田野，有我們生生不息的生命源頭，屬於我惦念的月下土地。

月亮高懸，越加皎潔，我心靜如水，懷抱渴望說：「爸爸，我仍想聽您吟詠呢！唐詩宋詞也可，或順口溜或打油詩都行。」我分明聽見了父親熟絡地回覆，他說：「爸爸不是詩人，在月下想給你寫一首鄉村民謠，題目起好了，就叫『月下土地』。」

我仰視著月亮，抱拳作揖說道：「爸爸，您撰寫出鄉村民謠，第一時間唱給我聽，好不好？」而父親笑瞇瞇的，指著鋪墊在大地的中秋月光，慈祥地說：「我們所見所聞的，不就是源於大自然的、最好聽的鄉村民謠嗎？」

此時此刻，月亮掛上中天了，我的眼睛一刻不離明月，期待下個中秋節可以再還鄉，那就繼續邁步在故鄉大地的月光下。我堅信在天有靈的父親，一定坐在雲端 開心抒懷吟誦最愛的民謠。

我們父子倆之間有過真誠的承諾，今生今世就不會違約。一陣清風由遠而近吹拂而來，使我清晰明白地感受到，棲息在四邊或高或低大樹枝頭的大小鳥，同樣沉迷陶醉在美好的月光中，且飽含著真情實感在歌唱。

➤➤➤月下土地（上）