大衛是我的借款人，碰上同一對印度兄弟欺詐犯，同病相憐的我們認識了對方。剛好，我做的是借錢給人買房產的貸款 生意，而大衛是房地產 投資人，時常需要借錢置產。

我們約在我家附近Border書店 門口談生意，我把七歲的大女兒放到書店看書、一歲的小女兒裝在嬰兒籃帶著，和大衛在書店門口的石桌上，用免費的餐巾紙畫著談著。我總想多收一些手續費和利息，他就急著砍價。

大衛永遠西裝筆挺，而我總是家居服，借貸雙方的衣著如此不搭配，卻都談笑收場，賓主盡歡。他貸到錢可以投資下一筆地產，我賺了手續錢，開心地提著嬰兒籃去店裡接大女兒。

大衛做事愛拖拉，每次交易都有些麻煩，而我總是盡量周全。女兒們長大，Border書店關門，我和大衛的生意仍然在同一張石桌上進行。加州房地產飛漲，讓我們在各自的領域蓬勃發展，幾乎他所有的投資我都參與貸款，賺了不少手續費。

大女兒畢業，大衛請我們吃飯，女兒從小就看我和大衛在免費桌上談生意，到俱樂部後她瞠目結舌。原來這是一個一八九五年成立的私人俱樂部，會員都是對洛杉磯及加州的文化、歷史和生產力有決定性影響的人，大衛十幾年前就已經是俱樂部的會員了。

女兒問：「你怎麼從來沒有請我媽媽來？」大衛回答：「要是讓妳媽媽知道，我的手續費不是得多翻好幾倍？」我們都笑了。

老天爺總愛在我們大笑的時候，呼風喚雨 。二○一一年全球不景氣，影響到大衛擴張快速的生意版圖。大衛拚命地想要解決問題，我也盡可能地幫忙，但終究抵不過動盪的大環境，他逐漸失去手中的房地產，颱風的尾巴也橫掃到我。

大衛在他女兒就讀的大學捐了一筆款項，要蓋一個大樓，剛剛動工卻得告訴學校，女兒學費已經付不出來了。作為合作多年的夥伴，我被他連累，也受到池魚之殃。我借錢給大衛，大衛以房屋抵押，房地產暴跌，貸款也跟著失去價值。

我和大衛商量，認賠拿回一個河濱縣公寓，大衛看著我說：「相信我，這筆錢，有一天我會補給妳。」我苦笑：「抵押貸款就是用房產來保障貸款，都破產了，貶值的房子都拿回來了，貸款已經失效，還談什麼補償呢？」

我們保持著聯絡，他和太太及僅剩的一、兩個員工繼續整理殘局，期間他的父母相繼過世，他們唯一的女兒畢業後當了牙醫。有一次，大衛突然來電，說女兒的婚禮場地租金餘額如果當天不付，訂金就要被沒收，婚禮就辦不成了；我聽得心酸，立刻把錢匯過去。

轉眼又四年過去，在漸行漸遠的路途上，我們仍然守候相望，交換一些資訊。突然，大衛通知我，要還我前次賠的那一筆錢。我告訴他不用了，貸款已經失效了。 他說：「這是我答應你的。我總是要做到。」錢匯到戶頭，我才明白，原來大衛申請的是經濟破產，而他堅持的，是人格不破產。

一生當中，經過漫長的三十年，跌跌撞撞，見面還能坦然說「哈囉」的人其實並不多。破過產、如今還在辛苦掙扎的大衛，是其中一位。