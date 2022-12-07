《老照片說故事》奇妙的廁所

作者在哈爾斯塔特餐廳看到的小便斗。

奧地利有一個小鎮叫哈爾斯塔特（Hallstatt），人口才800多人，先前因附近的鹽礦開發而致富，現在是聯合國 世界文化遺產，所以外來的遊客遠遠超過了本地人口。十月我隨團一遊，雖然那裡風景秀麗，河光山川誘人，但讓我留下深刻印象的，卻是我們去吃午餐的那家餐廳。

餐廳不大也不小， 在我們到達餐廳時，看到我們一行九人的桌子已擺好了刀叉、餐巾紙等物品。西方國家肉食大都是牛肉，只有德國 、奧地利和中國一樣是以吃豬肉為主，講到德國美食 ，中國人熟悉的一定是豬腳、香腸和炸豬排。我們在德國已品嘗了豬腳和香腸，而在這家店我們預訂的是炸豬排。

提到炸豬排一定會觸動上海人的飲食神經，紅腸土豆沙拉和炸豬排一直是家庭菜單上的高點擊率選擇；吃炸豬排時，我們一定會佐以梅林辣醬油。

侍者上菜時，我問他有無辣醬油，他不是很明白，因為我們只會說英語，他給了我一小瓶醋。菜的分量太大了，每塊豬排都有一個半手掌那麼大，共有兩塊。口味不錯，我盡了最大努力才吃了一塊半；當然，我更喜歡上海的炸豬排。

餐後我進了男廁所，卻找不到小便斗，不得已便用了抽水馬桶，而後開門發現一個高大的老外，正對著一堵玻璃的幕牆在小便。我心生歉意，一定是我占了馬桶間，讓他只能對牆撒尿了。

我急匆匆趕回了餐廳，敘說我剛才的遭遇，正在大家感到奇怪時，另一個同來的上海人也說，他也遇到一樣的情況。

導遊催促我們出發了，我們在遊覽車上又熱議了這個小便話題。我突發奇想，會不會那個玻璃幕牆就是個小便斗？那個幕牆面是一片近三米寬的玻璃片，透明的玻璃內是一個一人半高、半米深的展櫃。裡面存放有早期當地農民使用的、套在牛脖子上的軛，還有長的月亮形割草刀、草耙子，以及雞和鳥的標本等。貼近這個幕牆的地下是一條三分之一米寬的溝，上面蓋著粗鐵條的網罩，老外就站在網罩上撒尿。越討論，大家越覺得那應該是一個小便斗。

我們問了導遊，碓認回程還會經過那個餐廳，我們大喜，一致要求拐進去讓我們再去小便驗證一下，想不到同車女生也贊成了。

車子又拐進了餐廳停車場，全體男生下車後，大家都想像老外那樣去撒尿，餐廳的侍者驚奇看著我們一群又回來的男人，魚貫進入廁所。我們三人一次列，朝玻璃幕牆小便，每次當我們上完後退時，那張玻璃牆的頂部就會自動噴水，沖刷著我們在牆根留下的尿跡，水和尿一同流入了溝內。

我們幾個男人沒有馬上離開廁所，站成一隊向這個世界上最美的小便斗行了注目禮。