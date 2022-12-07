由於疫情 影響，今年中秋暫時回不去遠方的故鄉，但對往昔的人與事，總懷有綿延不斷的牽掛和念想。

我的老家在中國粵港澳大灣區 的一座小城市，多年來每逢中秋，我都會由海外飛回老家。中秋夜，站在老房子門前的曬場抬眼望，好像望見一名年長者挺直腰桿，站在皎潔的月亮下吟唱，所唱的鄉村民謠迴旋在蘊藏鄉土氣息的大地之上。

一九七○年代那些年，日子過得有苦澀、有辛酸，讀小學時，老師出的作文題目「我的爸爸」，我用稚嫩的語氣寫下一段文字：「我爸爸是農民，他個子不高，可他那雙眼睛很神氣、有光彩……。」有人說，每個人成長過程中，相依相偎的親人都是不離不棄的堅強後盾。使人留下記憶的，有小橋、流水和人家，還有田野、月光與土地；而教我長時間銘記的，正是走在月下土地的父親。

父親年輕時讀過私塾，愛寫鄉村民謠。鄉間父老說，父親吟唱的鄉村民謠配合潺潺河水流過的聲音，引發了飄溢甜蜜的回響。

一九五○年代末，原在廣州工作的父親因各種因素，毫不猶豫選擇返鄉，踏踏實實做農夫。對於事情始末，我曾經問父親，他淡淡一笑說：「在廣州城市做工人，在鄉間做農民，城市田野都有作為，況且工人與農民平等，何有貴賤區分？」

在父親關注下，我長大成人，現在老師如果再讓我寫作文，我仍願意用孩子氣的口吻，寫一段很簡單但純粹美好的文字：「我爸爸的目光，飽含太多善良與慈愛，這是對家庭和對孩子的真情之愛。愛無私，很高尚，也偉大。他吟唱了一輩子的民謠，屬於我鍾愛的最華麗詩章。」

父親脫口即出的鄉村民謠不講求押韻，絕大多數歸於順口溜、打油詩，聽來通俗易懂，琅琅上口。在孩子們面前，父親臉上從不會表露一絲困難與疲憊，每天從農地辛苦工作歸來，也愛唱民謠：「懶惰似枯枝，勤勞成家訓，吃苦且耐勞，秋天收穫時……。」

躬耕田野的父親，艱苦勞作，任勞任怨，擔任一村之長。這村長是比芝麻綠豆還小很多的「官」，父親真心真意，日出而作，日落而息幫助村人。

我再次跨過老房子門檻，望見掛在大堂面東牆上的大簸箕，那也是中秋之夜，由我爸爸一篾一片織出的。一盞煤油燈緊靠牆上，幾十個春夏秋冬了，在我忘不了的童年時代，煤油燈從來不會熄滅。

當年有駐村思想教育 工作隊，帶隊的郭隊長做過老師，文質彬彬，戴一副深度近視眼鏡。他經常來我家坐坐，碰巧見我家做好飯，他無拘無束地拿起一雙筷子吃飯，放下幾角錢離開。某個中秋夜，父親捧回幾本封面泛黃的舊書說：「郭隊長說，這些書只能留在家裡看，千萬不要外傳。」

我翻看那堆書本，裡面有一本薄薄的書，封面不見了，最上面一頁用毛筆寫有「唐詩宋詞精選」幾字。那時不允許家庭留存這些書，必須上交處理，郭隊長可能不想糟蹋好書，偷偷摸摸地保留下來。

爸爸還愛背誦古詩詞，他也在中秋夜那晚說：「爸爸教你念念幾首古詩詞，好不好？」我靠近爸爸身邊催促說：「爸爸，過中秋教我背誦古詩，我想學！」

父親伸手拉拉我，他指指門外壓低聲音說：「小聲點，別影響村中叔伯嬸姆休息。過來，想聽爸爸念出那首詩詞？」透過窗口觀望明月，月亮明淨，在油燈下，我一字一句跟著父親念古詩詞。

父親耐心教我背誦牢記，首次記下宋代詩人蘇軾的「水調歌頭·明月幾時有」之中的：「但願人長久，千里共嬋娟。」駐村工作隊離開時，郭隊長擔心留下的書會使我們承擔風險，便將幾本書拿回去了。

一九八○年代初，中國大陸社會秩序恢復，走上正軌，父親歡心輕快，在月光下哼唱了一首短小精練的民謠：「收穫季節，大地豐碩；稻穀沉甸，人心和睦；過好日子，幸福喜樂。」之後的日子，我外出求學及進城工作，與父親見面時間也就變少了。

➤➤➤月下土地（下）