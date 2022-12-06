蘇州古鎮聞名中外，但商業氛圍淡、原住民 生活氣息濃厚的古鎮卻很少，位於陽澄湖畔歷史悠久的太平老街是其中之一。

西晉太安二年（西元三○三年）秋天，從郡城運送朝廷急需的軍糧官船，沿塘河往京都洛陽，船隊出郡城十餘里行至今現今的湘城太平，被黑壓壓的饑民攔下。原來，素有「天下糧倉」盛譽的吳郡這一年旱災，田地絕收。押船的大將軍、右司馬陸雲知悉緣由後，這位父母官冒著招致殺頭的危險，毅然將三艘船的軍糧，當成賑災糧就地發放給災民。而後邊走邊發，船隊行至湘城，十船軍糧發放告罄，於是空船抵京復命的陸雲，終因宦官讒言被殺。

消息傳到太平，人們為報答其恩，將陸雲官船經過塘河賑災的這段改稱濟民塘，並把連接太平南北兩岸的石橋命名為利民橋。

從興太路一條瀕水小巷拐進去兩百來米，就是奔流不息的濟民塘，塘面寬闊，水流平緩，一座高高的單孔水泥橋跨河而立，橋面兩邊過胸高的欄柵上纏滿了藤蔓。數個人才能合抱的古槐樹獨木成林，繁茂的枝葉遮住了三層樓房和半個橋堍河面。褐色的花崗岩橋基油光水亮，映著對岸的水碼頭，長髮及腰的姑娘一襲碎花裙，兩手拎著一紅一白水桶，從碼頭轉身離開，消逝在小巷盡頭。

憑欄的我把目光從小巷收回，北望濟民塘，一條駁船從橫穿東西的千年塘河中駛出，幾棵漂到岸邊的水葫蘆在駁船過去隨波起伏，紫色的小花豔麗動人，把臨岸瀕水的一幢老屋也點綴得靈動起來。

老屋在橋堍東北側十來步，粉牆黛瓦，斑駁的牆體昭示著久遠的滄桑，門頭懸掛著「王皋故居」的匾額。

王皋（西元一○八一至一一五六年），字子高，廣南（今廣西）人，宋室南渡途中，形影不離服侍太后，歷經艱險。建炎三年（一一二九年）三月，王皋深感全家隨軍不便，在駐蹕平江府（蘇州）時，請假欲將家眷當地安置。他駕舟抵達荻扁（今太平旺巷村）時，但見地高氣爽，土地肥沃，波光瀲灩，魚肥穀豐，於是起屋安家，自己繼續護主南行，後因平叛救駕之功，加封為柱國太傅。但宋高宗偏安江南主張與金義和，同王皋大志相向，隨辭官隱居荻扁，與庶民同樂。

當了解到流經村莊的河上沒有橋，王皋率領鄉親們建橋，還帶上家人和錢財親赴武康採辦石料，石橋建成後揮毫題名「鳳凰橋」，石橋歷經修繕，如今保存完好。紹興二十六年（西元一一五六年），王皋在家中病逝，葬在老屋不遠處的十七都床字圩東，即今旺巷興隆橋西北側，至今其墓安然。

步出王皋故居，右邊是濟民塘，臨水小徑安裝有鋼管護欄。空地上坐著身穿圍裙的老人，就著青色的豆棵剝黃豆。

河對面的粉牆下，一對青年男女對牆上的壁畫作最後修飾，畫面是頭紮花巾的村姑在曬一件藍布上衣，身後坐著仰頭看主人勞作的棕毛狗。畫師走後，壁畫便成為遊人鏡頭裡的風景。

隔水相望有對母子，臨水的台子上放著塑料茶瓶、洗髮液；滿頭白髮的男人將水倒入面盆，右手試試水溫，又加了些許熱水，右手再放進水盆試了試，這才將毛巾在水裡濕透，給母親洗頭。

利民橋南堍右邊，是荻溪文史館，一樓的玻璃展櫃裡陳列著當地出土的各種瓷片、陶片和完好的瓷器，二樓展示著農具、家具，琳瑯滿目。南堍的東邊，是老屋改成的市方志館「太平老街分館」，陳列著蘇州的歷代方志和文史類圖書。

利民橋北堍，有家素麵館，門頭匾額刻著「太平素麵」墨字，到太平老街，很多人要嘗嘗這裡的「網紅素麵」。

麵館後面，是歷史悠久的太平禪寺，寺內古樹參天，香氣氤氳。寺的隔壁，是荻溪倉舊址，灰牆黛瓦的六座圓柱糧囤，上面蓋著高高的錐頂，別具一格。穿巷臨湖的老庫房，是居民文化活動中心，人們在這裡下棋遛鳥，喝茶聊天。

一路之隔的路東，是面溪瀕水的華家大宅，華維屏是清末民初湘城市議員，光緒年間，他會同鄉紳籌資重建太平橋和利民橋。一九○三年，華家老屋改成官立培德學校的教室；民國時期，湘城市第二國民學校也在此辦學，後來是太平小學的教室。臨街店鋪原是典當的店堂，前後三進縱深數十米的老屋仍在，部分空間闢為本土攝影 家作品展和著作權交易中心。磚木結構的舊宅古韻盎然，後院的百年黃楊根深葉繁，傲然屹立。

跨出老屋，邂逅回娘家度周末的陸慕小學耿紅老師，她指著華宅西北角的一幢平房告訴我：「我小學就是在這間屋裡上的。」鄰居見到耿老師，紛紛圍了上來問長問短，有名老太太一直抓著她的手，那份鄰里親情，令人感動。

更讓人感動的，是感動了無數代人的陸雲賑糧濟民的故事，至今仍為世人津津樂道。自王皋定居這裡後，後世沿利民塘逐水而居，形成長達數百米的太平老街。眼前，灰牆黛瓦的老屋次第相連，王家、華家、邢家與其它普通民宅毗鄰而居，緣水而築，跨河越溪，在一棵銀杏下華麗收場。

盤曲縱橫的古樹「系江南銀杏之最，傳為王鐸手植。」王鐸，字吾護，是王皋次子，生於宋大觀二年（西元一一○八年），官至尚書郎，為「三槐堂」王氏中沙始祖。其「居荻川，守父業。」樹下有間小店，出售人們喜歡的油端子、麥芽糖，門楣上釘著「王皋後裔故居」的藍底白字銘牌。像這樣的小牌，老街上隨處可見，既是對控保建築的一種提示保護，也是對先輩的懷念和敬仰。

我佇立利民橋頭，感慨萬千。利民橋還在，只是石橋改成了便於大船通行的水泥橋，橋基鐫刻的古代石聯完好：「荻水西連盛澤塘，區分兩界通往來。槳打平湖望兩岸，煙波北達湘城涇。」