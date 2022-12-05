每周日我都會到金門公園，去和一些如我兒孫般年齡的男孩子跳健身 舞，我注意到有一個叫亞當的斯文靦腆大男孩；他穿著西裝，一、兩小時都在旁邊觀望而沒跳過。因為我知道他是一個很優秀的舞者，所以主動去問他為何不跳舞？他才開始邊跳邊跟我說，他有些心裡不愉快的事不能解決，所以一直鬱悶，所以我就想有空要抽時間寫信開導他。

他的事不禁使我想起來，我在醫院做護理工作二十六年期間遇到的一些事，我都用愛心化解，得到病人的愛與信任。

曾有兩、三個病人，他們是心理醫生，但就是解決不了自己的心理疾病，可能我的年齡大了，他們把我當成傾訴的對象，我也以慈母的愛心打開他們憂鬱的心結。記得一個年輕的女醫生和我訴說時，竟然哭倒在我的懷裡，那時我感覺她脆弱得就像我女兒一樣，她也需要愛和關懷。

後來轉到心臟科工作，有一天交班時，夜班的護士叫我要小心三○六號房的病人，因為他是一個非常凶狠、有暴力傾向的病人；他不但拒絕護理，還拿尿壺砸向所有的護士，所以都沒人敢進他的病房，有時需要警衛陪同進入。

我當時就想，今天的日子可不好過了，於是硬著頭皮進到三○六號病房，發覺那是一個年輕高大的黑人 ，我若無其事地一邊自我介紹、一邊開始做例行的護理工作。我把他當成像家人般談話，並開始詢問他發怒和粗暴的原因？我發覺他對白人護士特別歧見，所以遇到白人護士就一定暴力相向。我溫柔勸導他，他來醫院的目的是來治病，可是這麼不合作，別人怎麼幫他？這不是自找麻煩、耽誤時間嗎？我希望他能對別人像對我一樣好。

果然，他聽了我的話，當天就慢慢地軟化，接連幾天他像變了一個人似的，這件事在病房裡被傳為佳話。有一天中午，護理長特別買了一個小蛋糕送到護理站給我，說是獎勵我為大家解決難題，是大家的楷模；我因為還在忙著工作，所以就把蛋糕留在護理站的桌上。

那天我看著三○六號病人的妻子，帶著一個小女孩來探望他。我靈機一動，去護理站拿起那個小蛋糕，走到他面前，對他說了蛋糕的來歷，是因為他的改變，使大家的工作都方便了許多；這個蛋糕雖然是上司給我的獎勵，可是我認為他的改變才是最該得到鼓勵，所以我願意把蛋糕送給他，讓他轉送給他的女兒。他聽完後，竟然感動地掉淚，使我看到了鐵漢柔情，也感覺戾氣已化為祥和。