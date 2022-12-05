在一年四季都能種菜的溫室大棚發明以前，冬天想吃應時菜，只有土豆、蘿蔔和大白菜。若想吃個番茄，堪比王母娘娘的大壽桃，見都見不著。

想在冬天吃到番茄雞蛋 湯之類的菜餚，一定要在番茄上市的旺季就買來做成番茄醬，好在冬天入菜。我的鄰居高先生就是一名製作番茄醬的高手，他每年都要做三、四十瓶，以備淡季和冬天食用。我看他這個辦法不錯，非常羨慕，便自己動手學著製作。

秋後的一天，我到市集買番茄，只見一名約六十多歲的老漢正扯著嗓子吆喝賣番茄：「扒了堆，不吃虧！兩塊錢這一堆誰要？」我過去看了一下，那堆番茄少說也有十多斤，但大小不一、有些還有破損。

本來不想要，正猶豫時，工商所的人來攆集。那老漢一見工商所的人就有點發怵，忙不迭乞求似地對我說：「同志 ，快拿上兩塊錢買下來吧！你沒看著人家來攆了。」我看老漢挺可憐的，二話不說，給了他兩塊錢，就把地上那堆番茄統統收入布袋拿回家了。

回家後向高先生請教製作番茄醬的方法，他把自己做番茄醬的成功經驗和我分享，我就急急忙忙去縣醫院門診部，買了二十個葡萄糖注射液空瓶，準備好了做番茄醬的盛器，第二天我和妻子就開始製作番茄醬。

首先，先把番茄剔除掉破損的、爛的和半生不熟的；剪除蒂把，再逐一用清水洗淨，然後用刀切成指頭大小的塊狀，連同果肉果汁，一起混合裝入了洗刷乾淨的空瓶內，蓋好橡膠瓶塞，放入大鍋蒸煮後取出冷卻，然後放在室內牆角下較通風的地方貯存。

大約過了近兩周時間，有一天夜深人靜、睡意正濃時，突然聽到不遠處傳出「碰！碰！」的響聲。我被這奇怪的聲音驚醒，心想不會是門外來了壞人吧！恍惚間又聽到「碰！碰！碰！」連續響了好幾聲，此時我已被嚇得不知所措，趕快把毛巾被拉到了頭頂，氣不敢喘，燈不敢開，靜待其變。

此後「碰碰」響聲倒是沒再聽到，但沒過多久卻聽到「滴答，滴答，滴答」聲響個不停；我感覺不對勁，外邊沒有下雨，房子前幾天剛修過，也不會漏水啊。越想越不對勁，趕快從毛巾被裡伸出頭來，拽住燈繩打開燈。映入眼簾的竟是紙糊的宿棚上，有一大片紅通通的東西，正在滴答滴答地往下掉。

我立即起身，摸起手燈來照看宿棚上的東西到底是什麼？仔細一瞧，啊！原來是番茄醬，它們怎麼會飛上了宿棚呢？我迅速低頭看看牆角下那些盛番茄醬的瓶子，有六、七個的橡膠瓶塞已不翼而飛，裡面的番茄醬也所剩無幾，而屋地上卻有一撮撮黏乎乎、細碎的番茄。原來夜間像迎賓禮炮似的碰碰聲響，竟是它們爆灑在天花板上的聲音，雖然有驚無險，卻把我嚇壞了。

天亮後，我向鄰居高先生講述了夜間發生的事，並請他到屋裡看了現場。他說：「你在製作番茄醬的過程中，某個環節滅菌不夠徹底，導致了發酵、產氣，壓力逐漸增強直至噴湧而出。這樣的情況，我也遇到過，幸運的是，瓶子沒有爆破，若瓶子破碎玻璃碴崩得到處都是，說不定還會傷到人呢！」