早上在公園練完太極拳後，與同齡友人們閒聊，據新聞報導，隔壁城市戴利一名七旬華人老婦遭歹徒侵門踏戶，貴重物品被洗劫一空。盜者假裝是查水電的人員，身著制服、手拿登記表格，與後門的兩賊相呼應，成功達成目的。

日前報上的快訊也提醒讀者，郵件竊盜盛行，別讓重要信件留在郵箱過夜。由於疫情之故經濟蕭條，許多公司及商店無法持續營業，紛紛關閉，政府財政損失慘重，無法加強警力，惡性循環後，治安每況愈下，大家都憂心表示，看來舊金山 美好的日子，恐怕一去不復返了。

舊金山風光明媚，金門大橋兩側有著海洋與海灣迥異的美景，海洋上不但有翻飛的浪花及遠洋貨輪，也有載沉載浮戲水的大鯨及石崖上曬日光浴的海豹等；海灣內除了水上帆影點點，岸邊還有人垂釣、放風箏或者散步遛狗。觀光 客們在市區坐在典雅的叮噹車裡，穿梭在坡上坡下的街道及漁人碼頭；另外九曲花街、唐人街、藝術及科學博物館等地，都是有名的觀光景點，市區交通便捷，美食處處皆是，氣候又是冬暖夏涼，怎不令人留連忘返。

一九六七年史考特．麥肯基演唱的經典抒情金曲「San Francisco」，不但歌曲動聽，歌詞也對舊金山這座城市充滿了讚揚，每次聽後都覺得全身歡心舒暢。

曾幾何時，舊金山變得如此不堪，城裡無家可歸者蜷縮在街頭的景象比比皆是，屎尿騷味充滿四周，雖然他們的不幸令人同情，但卻讓人愛莫能助，只能視若無睹，政府已無力處理為數衆多且逐日增加的遊民。

聽說拉斯維加斯政府因為加州 天氣不像沙漠氣候冬天奇寒、夏天熾熱，曾送不少遊民到加州來，舊金山的冬暖夏涼想必會是他們的首選。疫情擴散後，許多不法分子藉機搶劫，朋友們出門不敢帶皮包，甚至盡可能不出門，以免因種族歧視或其他原因遭受攻擊，類似的例子近來已層出不窮。

大約八年前，我來舊金山探訪三女兒一家人，清早坐在窗前欣賞晨曦街景，突然發現有一個老人，頭戴咖啡色貝雷扁帽、上身穿著花格子背心配上黑色長褲，右手持長夾子、左手拿著塑膠袋。他邊走邊撿拾路邊的紙屑及垃圾，我有些納悶，因為他的穿著和優雅的氣質，不像一般的拾荒者。

好幾個清晨都目睹他勞動的身影，為了解惑，一日我趕緊下樓出門到對街向他打招呼，他和藹可親地道聲早安，並回答我每天拾垃圾的原因。他表示既然每天早上要走路運動，何不順便幫忙清理社區環境，這也是舉手之勞的義務。望著這位可敬為公益的無私老人，我十分感動，忍不住向他深深一鞠躬道謝，他也再三頷首回禮告別而去。

月前遷居舊金山，發現周邊的垃圾髒亂，不能和過去的雅潔相比；三十年前表妹自中國四川來此旅遊，見到街角到處都有垃圾桶，十分讚揚美國公民奉公守法，不亂丟紙屑。我到南韓探親，吃完零嘴，包裹的紙張無處可扔，因為到處不見垃圾桶，友人警告廢紙要帶回家分類丟棄，否則會被罰款。

我也曾東施效顰，候車時在公車亭幫忙撿一點垃圾，但是杯水車薪效果不彰，還是需要政府推出清理環境的政策。猶記得當年我在台灣求學時，每天放學前都有大掃除，班上同學分成兩部分，一部分清掃教室，另一部分清掃校園，所以校園常能保持乾淨。

美國學校放學較早，他們也可以效法台灣，有計畫地帶領學生們，在放學前清理校園四周一小時，如果每天全市數千學生一起行動，不但減少髒亂，也可教育孩子們養成勤勞負責的人生態度，衷心期待舊金山早日恢復昔日風采。