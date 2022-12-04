《老物件情懷》聖誕卡片

作者收到的聖誕卡片。

聖誕節 快到了，我想到一位同事Annie，以前在工作時，每年聖誕節慶在她的辦公室裡的櫥窗，總是掛滿琳瑯滿目的卡片；尤其是那棵聖誕樹，裝飾得非常華麗，樹下放著一包包的聖誕禮物，上面都有一張她特選的卡片親手寫上祝福語，在聚會時分送給她的屬下，氣氛非常高漲。

每年聖誕節每個部門都有自己的聚會，我雖不屬於她的部門，但常會去和她們聊天，因她那部門東方人多於老外，我這部門老外多於東方人，很自然地東方人總是會聚集在一起互送禮物。我和她及另外一名同事，三人可說是最要好的朋友，她雖然是主管，卻從不自視甚高。每年的聖誕卡、生日卡的祝福從不間斷，就算離開原來部門調至其他地方，我們都保持聯絡。

在沒有網路的時代，一通電話費也不便宜，聖誕卡片就擔起聯絡情感的責任。現在網路方便，但已讓逢年過節寫卡片的習俗消失了。然而我的朋友Annie親筆寫卡片的習慣從未間斷，每年我都會收到一張溫馨的卡片，跟那冷冰冰的電子卡片相比，感覺絕對不一樣。

退休 後我們還是每年在聖誕期間會相聚一堂相互祝福，但疫情 以來加上彼此住的地方遙遠，相聚也就中斷了。但每年的聖誕卡片她還是三十多年如一日，會親手選卡片寫上祝福寄至我家，窩心的友誼實在難得，讓我的信箱裡每年多了一份友誼的溫暖，不再只是廣告信件。

如果親朋好友在遠方，平日忙於工作很少聯絡，不妨在聖誕節時寄上一張卡片表達祝福，相信對方會感到很幸福。