提起「送禮」，我有許多觀念均來自我的媽媽和婆婆，她們都對我有同樣的教導。媽媽說，對人家送來的禮物不管好不好或是自己喜不喜歡，都要「悅納」，因為代表別人的一番盛情；等以後有適當時機，再看情形送上禮物，這樣「禮尚往來」，讓受者也感受到用心與情誼。

但有些人有另外的想法，要嘛推辭堅決不收，不然第二天馬上找個東西回禮，讓人心裡感到不舒服。當然有些如賄賂或太貴重、有目的性的禮物，還是不能收下。

我覺得我先生舅媽的作法，就是一個值得參考的好例子。四十年前，我看她每次來拜訪時，一定帶一個自己親手做的點心當伴手禮；那時台灣一般人家，有烤箱的人並不多，她常愛烤個蛋糕或是自己做個筍豆、核桃 糖之類的小點心送來，讓人感到窩心。這點也影響到我的女兒，她成家後也愛自己親手做東西送人。

七年前我移居美國後，發現大部分的人都愛這樣做，我經常收到朋友送來自己做的包子、蛋糕、餅乾、泡菜或是自製的台灣點心，如台南碗糕、彰化肉圓、粽子，甚至鳳梨酥都有。

我自認廚藝也不錯，也入境隨俗試做燻魚、上海炒年糕等食物送人。當然做酒釀更是我的強項，每個收到的人都很喜歡我那又甜又香醇的禮物，尤其送給同學或朋友家裡有人做月子的，他們都說這個禮物令她們都永遠難忘。

我覺得古人說得好，我們要有「野人獻曝」、「千里送鵝毛」的精神，達到「禮輕仁義重」的目的，這才是真正對送禮的最佳詮釋。