人，越年輕朋友越多。

我和貴是最好的朋友，貴大我一歲，我們還是遠房親戚，他外婆是我爺爺的嫂子。讀初一那年，貴買了一輛自行車，學會騎車的第二天，他帶我去十幾里外的鐵路看火車。我們騎自行車，就像騎在豬背上，貴吃力地抓著車把子，就像抓著豬的兩隻耳朵，一路東倒西歪、跌跌撞撞。

上坡時我下來推，貴一左一右扭著屁股，踮起腳尖踩兩個踏板。到皖贛鐵路侯潭站附近，我們爬上侯潭大橋，鐵路橋很高，橋下是閶江，河水旋著花式流淌，看了頭暈。貴又拿來他爸爸的「海鷗」相機，拍照前，我們不約而同從橋上撒一泡尿。兩行纖細明亮的童子尿落在江中，就像兩根長長的風箏線，將我們栓在橋上。

橋上風大，貴垂到眼瞼的髮梢被風吹到頭頂，像倒伏的青草一樣蓬勃著。我羨慕貴的帥氣，一張明星臉有稜有角，初具男子漢的雛形。風帶著濕氣，涼爽宜人。

同一片天空下，兩個截然不同的氣象，不遠處的前方，左邊黑雲壓城，電閃雷鳴，堆積如山的烏雲裡傾瀉而下的暴雨 ，白茫茫就像一條風中斜擺的大裙子籠罩幾座山頭。緊鄰的右邊，藍天白雲，豔陽高照，陽光緊追白雲的影子在大地奔跑。

我和貴惴惴不安，我們都沒有帶傘，驕陽炙烤鐵軌，不知道那片雷雨會不會落到橋上來？人頭攢動的綠皮火車呼嘯著出了山洞，車輪輾過鐵軌的節奏由遠而近，又由近而遠。當火車消失在群山間，左邊烏雲消散，雨過天晴，恢復朗朗藍天。一場雷雨說來就來，說走就走，只有左邊山坳一條渾濁的山溪，在大地留下雨的印記，匯入清澈的閶江。

翌年，我也有了一輛自行車，我和貴是兩隻野兔，在中學和村莊的路上來回奔跑、跳躍，累了就靠著路邊的白楊樹，嘴裡含著狗尾巴草，說著各自的理想。貴說將來他想成為一名律師，我想成為文學家；我們就像孿生兄弟，形影不離，晚上睡覺都不分開。

十七、八歲的有一天，他紅著臉，偷偷遞給我一封信，信的兩邊封口用透明膠牢牢黏住。我接過一看，署名「王麗蘭親收」，王麗蘭是我同桌。貴羞澀地說：「幫我交給她。」貴不知道的是，此時，我跟王麗蘭早已書信往來頻繁。

我和貴有一個共同的愛好，跟校外一個教練學散打。讀高三的貴樣樣都比我強，唯獨體力不如我。一次，在沒有手套頭盔保護的對練中，我下手不分輕重，打傷了他的自尊；我想我是在警告他，離王麗蘭遠點，不過貴並不知道我也喜歡王麗蘭。

我們幾天沒有見面，以往我們的矛盾，睡一覺自然就煙消雲散。這一次過去了好幾天，我不想認輸，但也發現沒有貴的陪伴，異常冷寂孤單。一周後，我無精打采回到家，又看見那個熟悉的背影，房門半開，貴坐在我臥室的椅子上，翻看我的書籍和日記，也許還有書信。從來我們都是透明的，所有祕密屬於兩個人，唯獨我隱瞞了王麗蘭。

學校畢業後，我們各自走向不同的工作崗位，貴在鄉政府當會計，我在林業局鐵路邊當了一名檢查員，兩人相距不過二、三十華里，經常相約一起用餐，或者騎摩托車去縣城吃燒烤。此時，麗蘭已遠嫁，橫亙在我和貴之間的心結也已消散。

我們同時參加了高教成人自學考試，他報法律專業，我報漢語言文學。一次，貴披一身濕漉漉的雨衣，頭髮貼在額頭上，腳下的皮鞋沾滿了泥水，來到檢查站，我們不禁啞然失笑。貴說山那邊大雨如注，本打算不來檢查站，可忍不住還是來了，沒想到檢查站滴雨沒下，夕陽正好，霞光漫漫。

貴的父親去世後，他去了蕪湖。蕪湖說遠不遠，說近不近，時間說短不短，說長也不長，我們竟從此失去聯繫。之後只從別人那裡斷斷續續得到隻字片語，貴結婚了、有了一個女兒。貴偶爾會在清明節回老家上墳，但我全家已不住山村，一次都沒見到過他。

一晃二十多年，我們音訊全無，有時候在天氣預報裡，聽見播報蕪湖的天氣，會不由自主地想起貴。前不久，我們終於在家鄉群裡相遇，我當即加了貴的微信 ，過去好幾天，貴接受了我。可是我們再也不是那對無話不說的兄弟，甚至連「點讚之交」都談不上，我試圖用回憶來重建曾經的管鮑之交，顯然是剃頭挑子一頭熱，原來歲月是會稀釋掉許多東西的，包括親情和友情。

夏天，天氣總還是陰晴交替，變化無常，東邊日出西邊雨。晴與雨，緣與滅，自有規律，由不得人。