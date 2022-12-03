《老照片說故事》大姊自北京來

作者一家於北寺塔前合照。

這張舊照是在一九五○年代末期所照，地點是中國蘇州的北寺塔，坐落在報恩寺內。該寺成立於三國時期，吳國孫權為報母親之恩而建此寺，故稱之為「報恩寺」，這也是蘇州城的第一所寺廟，距今已有一千七百多年。

這裡離蘇州火車站不遠，搭乘巴士兩站即可抵達，那時的塔景及其周圍保持著樸實無華的殿堂原貌。其時深秋遊客稀少，廟前既無攤販也無商家，寺門大開、不收門票，九層樓的寶塔也可沿梯登高遊覽直至頂層，在高處可一睹蘇州古城的風貌。

一九五○年代初，大姊離開了上海的家，那時我們家住在西門路的輯伍坊。五○年代初大姊從裨文女中畢業後，考取了北京 農業大學。

同年院子裡四戶人家四個孩子同時考上了大學，一幢樓裡同時出了四個大學生，這樣的喜事一時在里弄中傳為佳話。

大姊在農大畢業後被學校聘任留校執教，在求學其間曾短暫回家，但總是來去匆匆。這年大姊有任務回上海出差，在家能住上一段時間。雙親十分開心，母親忙裡忙外，總想做點好吃的家鄉菜慰問大姊。父親一向嚴肅少言，但對大姊這次能回家住上一段日子，臉上常帶微笑。

一天晚飯後父親說：「明天我們一起去蘇州玩玩，今晚就早點歇了。」在那五○年代能坐火車出門轉轉，也算是一種享受了。

我那時正值大學四年級，還有一年就畢業，所以課業相當繁重，周末總是忙於應付作業。但是能夠出門而且是與分開久遠的大姊一起旅遊，機會難得豈肯放過。

第二天一早雙親陪著大姊與我便出發了，乘電車直接到上海北站，這是當時上海唯一的火車站。火車票是隨到隨買的，硬席快車搭了一個多小時便到了蘇州。

出站後換了兩次公車，直抵第一個景點滄浪亭，它坐落在當時的蘇州南郊，遊客不多，環境十分幽靜。在園內的廳室坐定後，這裡有茶水及糕點供應，我們一起品茶邊飲邊聊，這是父親最愛的園林，每到蘇州必來造訪。

出了園林後隨即到蘇州最大的一條路「觀前街」遊覽，這裡雲集了蘇州的各類著名老店，例如有各種甜食的采芝齋、有糕點餅乾的稻香村、各色茶點的黃天源，以及著名的菜館松鶴樓等。大姊因久住北京，農業大學又地處京郊，學校生活繁忙而單一。這次回到家鄉重溫了許多記憶，蘇州之行又吃了久違的江南美食 ，讓她歡喜不已。

出了觀前街已是下午時分，我們便向最後一個景點北寺塔前去。進入寺院內冷冷清清，正巧遇到一對中年夫婦，講的是上海話。我便壯膽向那名男士走去，請他為我們照個相。那名先生不僅欣然允諾，還指導我們如何站位。

按下快門後就留下這張照片，大姊手裡拎著當時最流行的草編提包，父親手握一個小竹籃，裡面裝有點心，雙親和大姊臉上堆滿微笑，我傻乎乎地站在一旁。

如今雙親已經駕鶴西去，年屆九十高齡的大姊仍然健在，一家人還住在農大的校園內。留著這張珍貴舊照，回望過往，令人感慨萬千。