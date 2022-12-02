新冠疫情 延續近三年，今年春天聽到遠在東京的表弟要喬遷新居，馬上訂了九月的機票，準備從洛杉磯飛去東京參觀新居。九月底表弟來信息，日本 政府十月中旬才開放外國旅行者入境，就又預訂了十月底的機票。航空公司要求先輸入護照、疫苗注射記錄，日本政府則要求下載一個App，事先登記個人信息以及疫情有關訊息。

一切安排妥當後終於成行，按時抵達東京。表弟家是一座全新的獨立屋，從房子的架構可以看出日本人幹活的精益求精，內部裝修極其精緻；特別是抽水馬桶的設計，沖完水後，續水池上有一個開放的水龍頭，可以在續水過程中洗手，節約不少水。

表弟也是一個美食 家，提前安排了各種美食。剛剛到達第一天的晚飯，表弟在廚房自己製作了鰻魚飯，配上日式沙拉和烤魚。日本的米飯實在太好吃了，拌上烤鰻魚的醬汁，人間美味。

第二天午餐是我要求的海膽蓋飯，表弟挑選一個口碑極好的飯店，乘地鐵一個半小時到達，已經是下午一時半了，沒想到還有十幾個人在餐館門外排隊，等了一個小時後才入座，店裡座位就像壽司台那樣，長條型的安排下，總共有十二個。

海膽蓋飯的吃法很特別，厚實的一層海膽和其他海鮮蓋滿了米飯，吃完三分之二後，把飯碗交還給廚師，他在碗裡添加一勺滾燙的味噌湯和其他佐料，再加上兩片生魚片，就變成一碗好吃的海鮮撈飯。

第三天到千葉的盡頭犬吠崎，參觀了燈塔，然後到魚港的一家海鮮餐廳。街對面就是港口的魚船魚市，店面很小，裡面只有五、六張小桌子，又等了半小時才入座。餐館提供米飯、味噌湯，魚有生熟兩種，生魚是八種刺身，色彩斑斕；熟魚有炸的、煎的、烤的、燉的，各有特色。

值得一提的是刺身，八種魚選用特定的部位，絕對新鮮，嚼起來很有勁道。表弟告訴我當地人對刺身的吃法，就是把生魚的一面塗上綠芥末，另一面沾醬油，這樣吃在嘴裡有層次感。吃完一種魚後，嚼一片生薑，清潔味蕾，再嘗試品嘗下一種魚片的美味，吃法很講究。

在等火車的空檔，去了一家賣禮品的小店，老闆是一名七十多歲、弓腰駝背的老人家。表弟告訴她，我們是從美國來的，買了幾樣魚乾點心；付錢後老人家拿出一張紙，寫了一首詩，還畫了當地的燈塔和地標，做為紀念。表弟翻譯詩中表達了她對家鄉的喜愛和對遊客的熱情，很難想像一個賣禮品的老人家，居然能夠吟詩作畫，令人讚嘆不已。

最經典的一餐是吃河豚，這是我嚮往已久的，人稱「不吃河豚，不知魚味」。本人是中醫，記得李時珍的「本草綱目」記載：河豚「味雖珍美，修治失法，食之殺人」，一直有冒死吃河豚的說法。

表弟告訴我們，日本對河豚廚師的要求十分嚴格，需要有執照才能開業。他提前在河豚餐館訂了晚餐，先端上桌的開味菜是河豚魚皮沙拉，第一次吃河豚有點戰戰兢兢，魚皮口感特別，有點像海蜇皮，但更有彈性。

第二道是河豚刺身，一片片切得薄如蟬翼，用筷子把魚片與小蔥、沾醬捲在一起，再沾醬汁，放在口中慢慢品嘗，口感像龍蝦刺身，有勁性又鮮美爽口。再來的是河豚火鍋，火鍋是紙做的，很特別，水滾後放入帶骨河豚、白菜、香菇、豆腐、蒿子桿和粉條，沾著特製的醬料，煮熟的河豚滑嫩鮮甜，沒有一點魚腥味。

最後來的是事先洗過的米飯，加入火鍋湯汁裡，打入雞蛋，做成河豚燴飯。米飯吸附著鮮美的湯汁，一粒粒晶瑩剔透，圓潤飽滿，放在口中咀嚼，河豚大餐令人一飽口福，回味不已。