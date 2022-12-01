一九六三年八月，我要從老家四川宜賓到西安去上學。老家流行一個說法，出遠門初到陌生地，恐遇水土不服，要帶一點家鄉的泥土和清水去，如果在新地水土不服，吃不了當地的飯或生病，就用家鄉的清水浸泡泥土，燒開來喝。

那年代在非漲水期，岷江的水很清澈，而金沙江的水一年四季都渾黃。有人乘坐從兩江匯合碼頭下行的客運木船，船行到兩江交會的清渾混水線時，從江心取水，是最佳的「家鄉水」。遺憾的是，八月是岷江的漲水期，江水和金沙江一樣的渾黃。

我仍然搭乘擺渡客船，拿行軍水壺裝了江心水，回家沉澱澄清後帶走。又到城北森林公園山麓，撿了拇指頭大的一塊家鄉泥土。

還有人請中醫開藥方，我找了一位常給家族長輩們看病的陳銘德醫生，他說，當年四叔到成都去讀大學，就給他開過藥方，「你要到西安，不清楚西安地界的風土人情，這個藥方的把握性不大；但是西安是吃灰麵饃饃的，恐怕你吃不慣灰麵（四川對麥麵粉的俗稱）」。

到西安的第三天，確實想吃米飯而不願意吃饅頭，那天中午就吃不下飯。離晚飯時間還很早就餓得難受，那天的晚飯，饅頭格外香。就餓了這一頓飯，不願意吃麵食，卻在飢餓之後感到北方饅頭的香甜。佐飯的「爛糊麵條」，包穀糊糊，學生食堂的大鍋菜飯，對於剛走出大飢荒不久的青年學子們，吃得津津有味，哪有什麼「水土不服」。當時學生的糧食定量是三十三斤半，男生們普遍不夠吃，很多人都要家裡給寄糧票，購買加量的機動飯票，那時候高興之一，就是收到家裡寄糧票的掛號信。

從宜賓去西安交大的學長們都說，凡是從宜賓來讀書的，個子都長高很快，西安的饅頭催著人長高呢。

工作後戀愛，去女朋友家拜訪，她的父母知道我是四川人，特別以大米飯隆重招待。交往密切之後，老人總還要特意做米飯，於是我告訴長輩不需要另外單獨做米飯，我遇啥吃啥，和大家一起吃家常飯。後來自己有了孩子，夫妻都在上班，平日做飯非常簡單。我告訴孩子們，將來你們也要出去闖自己的世界，要學會走到任何地方都能吃當地的飯菜。

工作之後談戀愛，也去了女朋友家。她的父母知道我是四川人，以大米飯隆重地招待。交往密切後，老人總特意給我做米飯，於是告訴老人們不要另外單獨做米飯，我遇啥吃啥，和大家一起吃家常飯。後來自己有了孩子，夫妻都上班，平日做飯非常簡單。告訴孩子們，將來你們也要出去闖自己的世界，要學會走到任何地方都能吃當地飯菜。

妻子妹妹的兒子十年前也當上了父親，二○二二年春節，妻子的外甥對我說：「大姨父，我小時候你教我吃飯不挑剔，什麼飯都吃，男子漢闖世界不能被吃飯問題卡住，現在我也這樣教育 和要求我的兒子。」

商品經濟，人口流動加大，各種地方飲食走出自己的地界，相互傳布全國，不再有水土不服的舊事。