《老照片說故事》祖孫鞋

作者父親和兒子於一九九五年夏末在北京亞運村合影。

爸爸和兒子簫的這張合影，拍攝於一九九五年夏末的北京 亞運村，這一年爸爸五十九歲，簫四歲。

那年初夏時節，丈夫遠赴加拿大留學，我帶著簫在北京工作生活，忙亂中，在學校荷塘邊玩耍時，簫不慎摔倒，腦袋上碰破一個口子。七月初，我攜子回家過暑假，暑假結束後，爸媽擔心我一人帶孩子太辛苦，為此爸爸休了幾年積攢下的假期與我一同赴京。九月底風起秋涼時節，爸爸再返鄉上班。

那一個多月裡，每天清晨，爸爸騎車從清華園的西校門出去，穿過馬路右拐進入圓明園騎行一圈，然後在早點鋪買好早餐。清晨一起床就可以看到熱呼呼、香脆脆的油條，整齊擺在餐桌上，有時起床晚了就拿著油條去上班，有爸爸陪伴的日子總是暖暖的。

北京的夏末秋初，氣候宜人，每個周末爸爸和我騎單車帶著簫輪番去頤和園、圓明園、北大未名湖、動物園踏青遊園，最遠的一次去了天安門 廣場，還登上了城樓。爸爸像小孩子一樣興奮，一邊走一邊說：「真沒有想到爸爸有一天還登上了天安門城樓。」返回途中，我們在街邊的一家小飯館吃麵條，爸爸吃了滿滿一大碗，還喝了一杯啤酒，最後調侃自己能吃有勁、老驥伏櫪。

傍晚時分，夕陽餘暉裡，我們會在清大校園到處逛逛，去最多的地方是朱自清筆下著名的荷塘。記憶裡荷花漸殘，偶爾有幾朵開放，荷葉顏色已深，不似夏季時油綠。爸爸帶著淘氣調皮的簫在荷塘邊的石頭上玩，從一塊石頭跳到另一塊石頭，簫跳不過去時，就會大聲喊：「姥爺，抱我過去。」爸爸就會笑著把小外孫抱過去，祖孫倆開心的笑聲迴盪在荷葉間。當時沒有手機，不能隨時拍照，但是那些溫馨片段卻永存於心底記憶的底片上，未曾消失。

爸爸最開心的事情是去幼兒園接簫，每天早晨簫會要求：「姥爺，要第一個接我啊！」到了下午，爸爸遵命早早等候在幼兒園大門外。大門一開，第一個衝進去，簫會興奮地大叫：「我姥爺第一個來接我啦！」於是所有的小朋友一起喊：「姥爺、姥爺！」爸爸總是笑得合不攏嘴。

一個周末，我們騎車去了亞運村，那天的記憶一片模糊，只留下了這張照片。照片上，爸爸穿白襯衫、灰褲子，笑容滿面，小外孫憨笑地撒嬌倒在姥爺的懷裡。背景是綠樹青草，還有北京灰濛濛的陰天，但是祖孫兩代燦爛的笑容，明媚了陰霾的天空。

日前再次端詳這張照片，不知為何第一次注意到祖孫兩人的鞋子，一雙圓口斜紋黑布鞋，套在爸爸瘦削扁平的腳上，稍嫌寬鬆；兒子的藍色斜紋鬆緊口小布 鞋，被他肉滾滾的小腳撐滿。兩雙鞋大小不等、顏色迥異，但鞋型風格竟是如此相似，突發靈感，這是否堪稱世上獨一無二的「祖孫鞋」？爸爸黑色的圓口布鞋好似愛的根基穩固厚重，足以承擔依偎在懷裡的小外孫；兒子藍色的小布鞋翹起在半空，輕鬆歡快的如同臉上綻放的笑意，在九月的秋風裡蕩漾。

從那年到今年，中間跨越了二十幾個年頭。那時爸爸尚為壯年，仍在工作，兒子還是懵懂幼兒，喜歡在姥爺的懷裡撒嬌。而今爸爸已經回到天家，兒子早已長大成人，那對祖孫鞋不知遺失在何時何地。幸好留下了這張照片，留下了祖孫相依相偎的溫馨一瞬，他們的笑容依舊可以為我的世界帶來陽光。