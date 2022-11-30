我曾提過在中國的一九六○年代，我下鄉借住在歷盡滄桑的房東 「老彎腰」的家，房東家裡有三個大姑娘，大的二十一歲，小的也十六、七了；下面還有四個兒子，大的十多歲，最小的還抱在懷裡吃奶，有一個兩歲多了，屋裡屋外滿地跑，還時不時鑽進媽媽懷裡吃幾口奶。這麼一大家子住在西屋，大人和男孩都沒有襯衣襯褲，晚上睡覺光著屁股，三個姑娘那麼大了，都睡在一個炕上，這日子怎麼過？

雖然老彎腰的家境慘不忍睹，但待字閨中的三個姑娘卻出落得格外水靈。大姑娘明眸皓齒，丹唇玉面，溫婉端莊，頗有大家閨秀的風範。

二姑娘亭亭玉立，體態苗條輕盈柔美，眉清目朗，天性活潑熱情。她曾被軍隊文工團相中，決定征她入伍。兩老看這和關東軍招募慰安婦是一個路數，死活不同意，生生斷送了二丫的錦繡前程，可惜了一個美人胚子。三丫比兩個姊姊略輸一籌，卻也是嬌小玲瓏，柳葉彎眉細眼，典型的小家碧玉。

這三個姑娘都有自己的粉脂和牙刷牙膏，這些東西在農村屬於奢侈品，要用現錢購買，而現錢只能通過賣雞蛋 和生豬獲得。家裡自然是希望她們能嫁到好人家，收到豐厚的彩禮。後來，她們嫁的都是一般農戶人家。

三丫還和屯子東頭的一個青年弄出了一段風流韻事，不小心導致未婚先孕。男方比她大四、五歲，論輩分卻是三丫的孫輩。最後，三丫還是「下嫁」給這個孫輩人。一個屯子裡的人都是或近或遠的親戚，兩個人從一方面論可以稱兄道弟，從另一方面論可能就是叔侄或爺孫。三丫的丈夫一下子從孫變成了爺，或者說三丫從奶變成了孫。

老彎腰的大兒子不到十歲，看到父親面朝黑土背朝天，日夜操勞，家人仍然食不果腹，衣難蔽體，長年在溫飽線上掙扎。他發誓將來長大了下地幹活，好好整整家，這是一個農村孩子最大的抱負了。二兒子七歲多了，小時候淘氣刮破了陰囊，落下拉尿的毛病，褲襠總是濕漉漉的。

老彎腰兩口子到處找偏方給他治療，大丫和二丫也跟著操心。有一天，二丫跟我說起她弟弟的毛病，問我：「他將來能不能打籽？」我知道打籽的意思是結籽，莊稼到秋天結籽，但當時不知道人還能結籽。許多年後，我才明白二丫的意思。