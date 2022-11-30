七十多年前的杭州勞動路

杭州的勞動路和我很有淵源，一九四六至一九四九初中三年，我家住在開元路，每天上學都要經過勞動路，走了三年。路不長，不到一公里，但連接延齡路、南山路、竹齋街，是一條重要的道路。

據說南宋時這裡是條小河，名叫運司河，因兩浙轉運使衙門就設在河邊，居民就把小河當成倒垃圾的地方，歷經幾百年，河成了臭水溝。一九三六年，當時的市政府號召市民參加填河造路的勞動，因而得名勞動路。

勞動路北端有個金華將軍廟，每年有個日子那裡人山人海，香火很盛，我也不知道是什麼將軍，後來聽說是「水滸傳」的好漢「浪裡白條」張順。他於湧金門外作戰時被槍箭刺死，之後在龍宮當了金華太保。宋江剿滅方臘後，上奏皇帝，皇帝遂敕封張順為「金華將軍」，並為張順建立廟宇。

路北頭有家小雜貨店，老闆是個老頭，他也兼賣郵票。我那時在學校裡剛開始學英文，認識了USA、China等幾個字。受幾個集郵同學的感染，我也喜歡上郵票。經過小店就進去看看，偶爾也買幾張花俏的，有次問他是哪個國家的郵票？老頭說是宏都拉斯，當時我孤陋寡聞，沒有聽說過這個國名。

那時勞動路和竹齋街（現河坊街）街口有家腳踏車出租鋪、一家雜貨店兼炸油條，我們天天經過看看店裡的情景。杭初後面一塊大空地，不久成為一家汽車 修理廠，廠門開在勞動路，車開進開出，把勞動路的路面越開越破爛。路中段的印刷廠常倒掉一些無用的鉛字，我們就撿拾感興趣的字存起來玩。路北端有文廟，聽說是北宋時古建築，有近千年歷史，裡面還有著很多古代碑刻，門樓高大破舊，通進去的道路荒草滿徑，我只是路過望望，從來沒有進去過。

不久，那一帶出了花邊新聞，就在文廟附近一家，一名花樣少女因戀情自殺。記者為之大做文章，連著幾日刊出附有照片的特寫，其中一張是少女拿著羽毛球拍，背後題詞是「勿忘影中人」，我們初中生看到這滿含柔情的題詞也頗為感傷。每次路過她家門口，都多看幾眼。

我每天都要經勞動路轉過一個熱鬧的菜場，再經浣紗河上一座木橋到開元路。大約在一九五一年，我家搬到勞動路九十三號，母子三人租住一個房間，屋主是個老中醫，專治跌打損傷，聽說是前清最後一屆的武舉人，年紀大約六十來歲，體形高大，頭髮斑白。天井裡放著一些石擔、石鎖，老人家黎明即起，舉舉石鎖，也指導兒孫鍛鍊。我考上杭高後住校，每周末回到九十三號看望媽媽和弟弟。

這都是七十多年前的記憶，近來聽老同學說，勞動路將要變成杭州的文物古玩街，文廟倒是適得其所，加上河坊街的武大郎燒餅、胡慶餘堂中藥和張小泉剪刀，將是杭州又一處勝景。