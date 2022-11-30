《老照片說故事》追憶京劇藝術家

京劇表演藝術家蔡英蓮（左起）、張夫人、張君秋、作者宋曉亮，攝於華盛頓紀念塔前。

點開京劇 「望江亭」裡的南棒子唱段：「只說是楊衙內又來攪亂，卻原來竟是這翩翩的少年。」剛聽兩句，已逝的四位藝術家：張君秋（張派創始人）、名琴師何順信、二胡名家張似雲及名小生劉雪濤，四位老師的音容笑貌便一一浮現。

感嘆、難過、心沉痛，他們竟然都與世長辭了；想著、念著，雙眼也發濕了。我丈夫吳博洲來美國前，與上述四位老師均為北京 京劇院的職工，他們有合作、有來往，還有很深的交情。

因望江亭走到一起，因望江亭結緣。望江亭的故事發生在北宋年間，是根據元朝關漢卿著雜劇「望江亭中秋切繪旦」與川劇「譚記兒」改編而成。該劇乃張君秋的代表作，一九五六年首演，一九五八年拍成電影 ，張君秋飾譚記兒，劉雪濤飾白士中。

我喜歡京劇，除了丈夫是琴師，娘家和婆家從事京劇事業的就有五人，朋友也大都是文藝界的。相較之下，旦角戲屬我最愛，首推張派。名家鑑定：張君秋嗓音嬌、媚、脆、水，高低随意，舒展自如，飽滿圓潤，剛健委婉，俏麗清新。張派上演的劇目包括「望江亭」、「狀元媒」、「西廂記」、「趙氏孤兒」、「詩文會」、「春秋配」、「秦香蓮」等。張派藝術深受廣大觀眾喜愛，除了主演們的精湛演技，唱腔設計與伴奏的烘托，更是缺一不可，而這必須提起琴師何順信與張似雲的付出與奉獻了。

戲外的何老師與張老師同為我家的恩人。動亂年間，我一心不二地嫁給了被打成「黑幫」的吳博洲。隨即，家鄉「土皇上」當即註銷我的戶口，就此生存權被剝奪了，沒有一寸布票，沒有一兩糧票，怎麽活？世俗鄙視，親姊姊都要與我脫離關係了，現實生活每天都在測試著我承受苦難的能量。

走運時，朋友認識了我；落難時，我認識了朋友；遭苦難圍剿的我，卻被何老師與師娘特別關照。只要博洲去何老師家深造琴技，師娘必蒸一鍋大饅頭讓他帶回來給我充饑，不好意思常去勞累師母，但幾天不去，何老師就一催再催，深情厚誼怎能忘？天國裡的兩位恩人哪，請聽我說：我寫過「齊魯名廚，我媽就是」，今天要寫「北京名廚，師娘就是」。

嫁給吳「黑幫」時，我們擁有自己的住處，但跟他下幹校後，北京的住房竟被婆家的三姊夫婦給強行霸占。不能爭辯，不能奪回，因婆婆要跟他們一起住。不想揹上不孝的罪名，從幹校回來之後，在自己的舊房勉強住了二十天，張似雲老師就把我們給拯救出來了。

當他老人家獲知我們已無立錐之地，便四處託人設法相助，在張老師的奔走中，西城區房管局的一名負責人出面幫忙了。一九七三年三月四日，西斜街六十二號一樓的一間裡外十六平方米的屋子接納了我們一家人。張老師後來在小兒生病時，又著急著幫忙聯繫醫生，及時就診，「遠去的是風景，留下的是人心」，張老師與何老師的救助，我必須要用文字記錄下來。

劉雪濤老師是同博洲一起從「樣板團」下放，到有江青親自命名的「紅藝五．七幹校」，去接受勞動改造的「樣板刷」（從樣板團刷下來的）。劉老師喜歡拍照，我們在幹校所留下的那些不可多得的照片，都是他一手拍照沖洗的，分秒的永恆，何其珍貴。

張君秋老師和靄慈祥，平易近人，拜識他的日期我記不凖了，拜別的時間是一九九○年一月初。那年，張老師暨夫人來美國，在馬里蘭州逗留時，博洲當即做出在家宴請老師一行的決定。待他把陪客都請好了，老師卻不來了，是因他聽說：「吳博洲一到美國就投奔台灣，還發表了反共聲明。」基於此，我們的願望落空了。

理解他的無奈，也能感受到那是一種難以負荷的心理恐懼；只是，在他獲知真相後，想到小吳家，但又沒時間了。離別時，他在電話裡連聲説道：「下次來美國，一定到小吳家裡去，一定。」遺憾，張老師早在一九九七年五月二十七日就駕鶴西歸。所幸，老師留下了「無旦不張」的張派藝術，天悠悠，地悠悠，張派藝術萬古流。