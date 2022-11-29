《老物件情懷》愛的小提籃

作者珍藏五十多年的小竹籃。

我在台灣念高中的時候，少女不喜歡每天上學揹難看的帆布大書包，紛紛改用摩登又可愛的方形小竹籃；我也趕時髦，買了一個可愛的小竹籃，每天拎進拎出上學。後來發現小竹籃不實際，我們的課本參考書又厚又重，小小的籃子根本不夠放，又不能把書本留在學校裡，因為每天晚上回家做功課需要這些工具書，只好放棄時髦，選擇實際但難看的大帆布書包了。

就讀成功大學時，大家都是騎腳踏車去上課，女生不用書包，我們的書本就放在腳踏車前面的塑膠籃子裡，下課後那個籃子還可以當菜籃，去大街上買便當和水果帶回宿舍享用。

大學畢業以前我和男朋友（也就是現在的先生）去逛夜市，看到一個賣竹藝的攤位有賣小竹籃，問了價錢有點貴，我捨不得買就走了。當時我告訴男朋友，我在高中時用竹籃當書包的往事，沒想到過兩天，他就把小竹籃當禮物送給我。

當時男朋友每個月的生活費都是由家裡寄來的，他節省了幾頓飯錢，把小竹籃買來送我，讓我又感動又心疼。出國留學時我只能帶有限的行李，但還是把這個小竹籃帶來美國了。

小竹籃放在櫃子裡已經超過半世紀，我打算將來要把這個愛的小竹籃和它的故事，留給孫女兒們當紀念。