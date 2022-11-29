一九九○年五月，我和內人砂子小姐應邀前往湖南長沙，參加第一屆世界華文兒童文學筆會，旅程中順道遊覽諸多風景名勝 ，堪稱收獲滿滿。其中最有趣而難忘的是，我竟然以穿西裝、打領帶的正式服裝騎馬行走於山林野地，這也罷了，甚至還西裝筆挺地揹起竹簍，牽起一頭豬崽逛市集。

這其實是一個失誤所造成的糗事，如今回想幸好有這個失誤，讓我在回憶中增加了諸多笑料。

世界兒童文學筆會的會場安排在陝西華山，華山是我從小熟讀地理教科書中的中國五嶽之一，筆會連開三天之後圓滿落幕，便展開行程豐富的旅遊活動。那時我的經驗還少，以為即使旅遊也是早上出發，晚上返回飯店，因此仍以正式穿著去飯店吃早餐，行李、輕便休閒服和便鞋都留在飯店。不料用完早餐，忽然大巴士來了，大夥兒魚貫上車，就這麼一路玩了好幾天，我連換洗衣物、牙膏和牙刷都沒帶呀。

既來之，則安之，一切都是最好的安排。

我們上了嵩山的祝融峰、去了美麗的湘江、到了毛澤東的故居，我還在故居裡留了字；遊了愛晚亭、滴水洞等地，最後我們直奔索溪峪、張家界，也逛了土家族的市集，聽到了土家少女美如天籟久久難忘的山歌。這一切，當然都是穿著唯一的西裝參與。

土家族的市集非常精采，人力板車停得滿滿的，各種山產農產直接就地販賣，我們看到有一個年輕人，手拎著一隻羽色華麗、似乎剛獵到不久的金雞叫賣，價錢便宜得難以想像，賣野兔和各種小動物的東一攤西一攤。而我們最感興趣的是婦女們揹的漂亮竹編揹簍，聽到了她們吟唱小揹簍的動人兒歌分外有感，相中其中一名老太太背上所揹的，壯起膽子一問：「妳這揹簍，有在賣嗎？」

於是出價、點頭、成交，我喜出望外即刻揹上，覺得也像土家族那麼純真無邪了。

有人在小豬崽腳上綁了繩子牽著賣，我開心借來牽了牽，人家遛狗我遛豬，揹著揹簍遛著豬，身上還穿著西裝，模樣很奇怪，反正也沒人認得我，就不管形象了。

當年張家界剛剛開放旅遊沒多久，設備還沒建好，幾乎沒什麼遊客，但行走的路程可是遠極了，貼心的土家人騎馬奔來，索費少，讓我們可以「以馬代步」，於是穿西裝再添騎馬糗事一樁。