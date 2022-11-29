民國三十九年（西元一九五○年）我從中國成都落腳台灣，有幸進入台北巿建國中學就讀，校長賀翊新原本是河北省教廳長，他帶領著北京 各大學班底，加上從中國各地撤出來的學界精英，建國中學的教師陣容非常堅強。

我追隨過的師長有王建邦、陳致平、楊懷年、朱致熙、王澂、康曼儂等，每一位老師都有自己獨特的風格，對我人格的形成和影響至深，尤其地理老師兼班主任禹文貞。

禹老師是中國西北大學畢業，大約三十五、六歲，圓圓的臉戴上一副眼鏡，是山東樂陵人，她的山東腔很重，教的地理平平實實，就像是在閒談一樣。她的臉上總帶著笑，為了引起同學們的興趣，她常常談到各地的土特產，尤其是她老家樂陵棗子著名的「金絲小棗」，當時台灣沒有棗樹，有同學就問：「找什麼？」

她常常給我們精神講話，談起青年的朝氣，她說：「我也是青年啊！」一語引起全班大笑，課後人人都模仿她帶著山東腔的這句話，背後就稱她為「青年」，一下子拉近了與班上同學的距離，像個大姐姐一樣。

學校游泳池附近有幾間宿舍，她和兒子尹建中一起住，尹建中比我們小好幾屆，一雙圓圓的眼晴，我們叫他「老虎眼」，後來他畢業於台大考古人類學系，在夏威夷大學拿了博士，回到台大，年年輕輕就出任台大訓導長。

禹老師的丈夫尹殿甲是陸軍上校，偶爾出現在她家，我們才知道「他」就是我們的師丈。從禹老師的住處到C班教室不超過一百公尺，所以課間十分鐘或中午吃便當，我們都能經常看得見「青年」的影子。她走進教室點點頭、笑一笑，問問這、問問那，讓我們感覺到她時刻都在關心我們。

當時C班是建國中學男女兼收的最後一班，高一時，全校清潔比賽，禹老師坐鎮指揮。別班忙著擦玻璃窗，拖地板，我們C班男生卻把一桶桶清水送進教室，劉國鎮、郭哲舟、王為昭、張滿雄、李錫慶、邱晉泰、俞懋森連課桌椅都翻過來，洗得一塵不染；李偉君、王濟華這些文文弱弱的小女生，也忙得滿頭大汗、興奮不已。

為了人人不閒著，王濟華還特別趕回家搬水桶拿抹布，競賽結束後，來評分的老師們都伸出大拇指誇讚，自然得了第一名；到了高二，我們又蟬聯冠軍。參加清潔比賽後，回到家裡，我也會幫忙做些家事，這改變讓媽媽都覺得詫異，所以，禹老師讓我們這些「自以為是」的大娃兒們，學會了要關心別人、互助合作，這是她最大的成功。

高二時班際壁報比賽，同學們再度發揮了清潔比賽的團結精神，放學後，總有一大批同學不回家，研討著壁報的形式、內容、刊頭、插圖、進度控制，連續幾晚趕工。陳棠拉著沈柏年，從家裡送來稀飯、饅頭和熱菜給大夥進餐，禹老師也不時微笑著來探望，表現出她真誠的精神支持。

那次壁報競賽刊出了周成竹、金發根、周本初等十幾篇鏗鏘有聲的短文，施敏、蕭家駒精美生動的編排和插畫，黃錦毛筆恭楷舖陳出整潔和諧的版面，剛一張貼在教室外紅色磚牆，立刻引起圍觀，我們又得了全校第一名。壁報刊名「藝苑」，一直到六十年後的今天，還在作為C班老友們不定期的通訊連繫，仍由黃錦主持。

金發根夫婦一九九四年夏天回台北時，到一間水果店買西瓜，遇見店員和顧客在爭吵，發根上前勸架，平息爭端後，聽到一名老太太對他的作為稱讚了兩句，回頭一看，彼此都覺得面善，竟是禹文貞老師。

禹老師就住在附近的國民住宅，發根夫婦跟著去拜訪，她家潔淨明亮，獨子尹建中英年早逝，丈夫尹中將住院，她獨自一人住在裡面。那時她應該有八十幾歲了，頭髮花白，體態並沒有太多改變，發根說：「她講話的聲音，依然很響亮。」

去年時正值C班同學畢業一甲子，同學們各有成就，當年上課不聽講、喜歡在紙上亂畫牛伯伯的施敏，早已當選為中央研究院院士、美國國家工程院院士，以及中國工程院外籍院士，被尊稱為「半導體之父」，為台灣IC產業創造了三十多年的榮景。這位兩岸三地的三料院士，在海內外各著名大學講學，出版了近五十本專著，其中「半導體元件物理」三度增修再版，被譯為六國文字，全球千餘所大學選用為教科書。

雄辯滔滔的周成竹成了外交官，遊駐南美洲多國，升任了駐西班牙代表；陳棠從基層幹起，逐步升遷，後被推選為台灣土地銀行的董事長；滿口浙江官話的金發根博士，竟然在香港中文大學教粵語學生學秦漢歷史，新近研究中華文化，又將有巨著問世。

留學德國的原子能博士劉岳生，七十多歲時還在美國修得了精神分析的博士學位，並且拿到了開業執照；周本初博士發明甚多，在吉林大學教書，去年才退休；學農的喻策安發過豪語：「生活在美國，幾乎人人都吃過經我配方或包裝的食品。」他在堪薩斯州立大學食品加工系畢業後，開始餵遍全美國人。

湖南田裡出身的土木工程師黃錦，發現在紐澤西住處相鄰，有一家華人農場將賣相稍差的蔬菜 棄置為堆肥，覺得可惜，於是取得農場主人同意，免費到田裡收取，並整理、裝箱放在自己旅行車中，載至三個救濟站、兩個教堂、兩個老人中心和一個收容所免費贈予。

採集最多的是包心菜，另外有茄子、青椒、黃瓜、冬瓜、絲瓜、苦瓜、大頭菜和義大利 瓜等等。他還印發中、英文和西班牙文食譜，配著照片，教大家如何享用這些蔬菜，因此也交到了好些朋友，所到之處，老人們都拉著他的手叫他一聲「薑」（John）；一名老太太還特別謝謝他，說苦瓜治好了她的糖尿病。

C班同學們多半已年逾八十歲了，回顧一生，總感謝在建國中學時的那幾年，求學生涯過得十分豐富。