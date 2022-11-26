某日閱讀世界日報 ，驚聞沈雁在美辭世。唏噓之餘，不禁想起平生唯一的一次追星行動。

小時候的我不是追星族，雖然聽過沈雁的「踏浪」，也會跟著啦啦啦幾句，但可以肯定的說一句：我不是沈雁的粉絲。話說回來，我們那個年代，「粉絲」這個族群還沒出世呢！

到網上求證了一下，沈雁來香港 那年是1980年。當時的沈雁，是台灣當紅的玉女 歌星，藉著「踏浪」之威遠征香江。6月的一個晚上，與一眾香港當地歌手在尖沙咀的九龍公園合辦一場免費演唱會「造勢」。

說來奇怪，從來不是追星族的老爸，竟興致勃勃的說要去聽沈雁的演唱會。或許是老爸覺得在炎熱的夏日，留在家裡除了「電視拌飯」實在也是無所事事；或許是老爸真的挺喜歡沈雁；也或許是老爸在報上看到了新聞，就隨口提一提；還有一個可能性，那就是老爸看中了演唱會的「免費」。

但對我來說，老爸「熱情邀約」卻不是天天能碰到的，而且還是「遠征」尖沙咀呢！另外，我還一個沒說出口的小盤算：既然是聽演唱會，總會有點什麼額外好處吧？例如吃個雪糕、喝個汽水、吃個雞腿……。

演唱會舉行的當晚，家住港島的我們，早早吃過晚餐；先搭叮叮車到中環，再搭天星小輪到尖沙咀，準時在開場前到了九龍公園。但毫無追星經驗的我們，一不知先收集資料，二不知準備補給品，到了現場才發現並不知演唱會的確切地點，一陣瞎闖後，才帶著渾身臭汗找到了人山人海的現場。別說看明星了，根本連「舞台」的邊都看不到，而我滿心期待的雪糕汽水雞腿，當然就更不用提了。

就這樣，人生中唯一的一次「追星」，就在吵雜、汗臭中結束了，沒看到星、也沒聽到星。

據媒體報導，當晚的九龍公園，原本預期容納1萬人的現場湧入了2萬人。而在演唱會結束時，還因歌迷太熱情而發生騷亂，導致18人輕傷，公園外面還有4輛車受了池魚之殃。但我對騷亂並無任何印象，我想，騷亂發生時，我應該早就帶著一身臭汗回家了。

憑心而論，當時的那2萬歌迷可能並不是全為沈雁而來的，畢竟當晚還有其他香港歌手獻藝；但對我來說，因為老爸早就為我們這次行動「正了名」（去看沈雁），所以我一直把那一晚的九龍公園與沈雁畫上等號。事隔數十年，看到沈雁辭世的新聞，不自覺又想到了那一夜的九龍公園。

現在回想，以我多年對老爸的觀察，可以確定他不是追星族，但當年為什麼會去「追雁」呢？如果真的要追星，為何追的不是當時紅得發紫的汪明荃、趙雅芝呢？