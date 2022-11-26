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廚藝與管治

〈六合飛翔〉岑逸飛

中國對政治家的期待與西方不同。中國人是吃的民族，很早便已從廚藝看管治。

從廚藝看管治，廚藝講求色、香、味，管治知識有如葱、薑，而廚師怎樣用葱、用薑，這裡面就大有學問，用的恰到好處，並不容易。用葱要根據其特點使用，葱有大葱、青葱，可以成絲、成末，可視乎主菜形狀使用，也可視乎原料需要使用。

至於薑，其辛辣味較重，可在菜肴作調味品，薑汁入菜，色味雙佳。薑能去除水產品和禽畜類的腥膻味，有所謂新薑、黄薑、老薑、澆薑等，按顏色又有紅爪薑、黃爪薑之分。

不同的薑有不同使用法，新薑皮薄肉嫩，味淡薄；黃薑香辣，氣味由淡轉濃，肉質由鬆軟變結實；老薑皮厚肉堅，味道辛辣，香氣不如黃薑；澆薑味道鮮美，附有薑芽，可作配菜或醬醃。

孔子也喜講為政之道，本人應是個廚藝大師。眾所周知，孔子是食家：「食不厭精，膾不厭細。食殪而餲，魚餒而肉敗，不食。色惡不食，臭惡不食。失飪不食，不時不食。割不正，不食。不得其醬不食。肉雖多，不使勝氣。唯酒無量，不及亂。」（《論語‧鄉黨篇》）且看孔子有這麼多「不食」，這些嚴格標準，應用於管治之道，就是不會隨便用人，由適當的人做適當的事。

廚藝與管治的關係，也可用伊尹來說明，因為他既是商朝初年的宰相和政治家，又是中國廚祖。

成湯無意發現這個廚師與一般不同，有次伊尹便藉著成湯詢問飯菜的事，與成湯大談如何從廚藝談到治國，謂「做菜既不能太鹹，也不能太淡，要調好作料才行。治國如同做菜，既不能操之過急，也不能鬆弛懈怠，只有恰到好處，才能把事情辦好。」

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