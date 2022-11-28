父親的九五人生（下）

父親赴日本 進行考察回來後，緊接著就到上海寶山鋼鐵總廠服務。這個在改革開放之初由中國和日本共同建設、是中國第一個現代化鋼鐵廠，一建立就點名把父親調去日語教育培訓處，擔任日語教研組組長。在寶鋼工作的那些日子，父親早出晚歸，每天來回的路上不只四個小時，教學任務相當繁重，他卻兢兢業業、樂在其中。

有一天，父親把教學用的一台錄音機和一盒空白磁帶帶回家，第一次接觸到錄音機，我把自己的話錄下來放給自己聽，驚嘆世上居然有如此神奇的東西。看我那麼開心，父親也無比開心。

在寶鋼期間，父親以豐富的教學經驗自編教材，帶領教研組老師們培養了大批優秀的日語人才，可謂桃李滿天下。可惜的是當時位於寶山的寶鋼屬於郊區，而為了我用市區戶口升學考試，父親不得不離開寶鋼。

隨後父親正式調入華東政法大學，我家也隨之搬入校園住宅區居住。有一天父親請來一名木匠，歷時數天，用實木打造一個書櫥和一張書桌；木匠手藝很好，做的還是那種歐式風情的桌腳，牢固又新穎，父親非常高興，我也很興奮，看到校園裡來來往往的大學生，既好奇又充滿了嚮往。

有一次，我到父親正在上課的「東風樓」，從那棟老式建築外面，看父親給滿滿一教室的大學生們上課，遠遠的只見其聲聽不清內容，但知道父親在教刑事偵查；當時的系主任曾是父親的老上級，也是在平反後得以施展才華的知識分子之一。

父親的忙碌沒有停歇，因為八○年代國門剛打開而掀起的出國潮中，年輕人都在學外語，不斷來找父親的人還是很多，或授課或辦學。父親除了在上海外國語大學夜大學上課，還與一位年長的老師一起創辦了業餘學校，聘請有能力的老師來上英語和日語課等，借用交通便利的中學教室當作場地，在休息日開班，從而大大方便了那些邊上班邊學習的年輕人，報名學習的人更多了。記得當時有個男生來家看望父親時，笑著說過這樣一句話：「我怎麼覺得上海每家每戶都有人出國。」

我正式去父親的課堂裡上日語課時，已經是一九九○年代了，第一堂課印象深刻、無比精采，記得下課時整個班級裡的學生們都意猶未盡、學習興趣高漲。父親上的課實在太好了，我也看到了父親作為一代知識分子、一個老教師的人格魅力。不久之後我去日本留學，進學校第一天的日語測試中，我得了第一名，獎品是兩張最高金額的電話卡，拿到卡當天就開開心心找了個電話亭給父親打電話。

父親在六十五歲那年，以高級職稱在華東政法大學辦理正式退休 ，退休後繼續被回聘，直到父親把爺爺接來上海居住後，便逐漸減少授課，他也終於可以利用每周兩個下午，與愛好橋牌的老師們一起打橋牌。八十歲那年，在上海高校退休教職工橋牌比賽中，父親與固定搭檔一起拿到了第一名，那次比賽也正好是在母校同濟大學舉辦，所以父親特別高興，他帶回一大盒糕點禮盒，說是獎品之一。

父親八十歲那年的生日，也請親朋好友聚會吃飯，我把與父親一起辦學的那位老師也請來了，父親精神矍鑠、腳下利索，完全看不出八十高齡，他們坐在一起笑呵呵地拍下了合影。

八年前，父親與母親一起來到舊金山 後，每天看新聞和電視、閱讀世界日報。在陽光明媚的日子裡，搭乘度假的郵輪，享受了蔚藍的海岸、歡樂的旅行。九十歲時兩人還往返了一次上海和舊金山，每當說起那些年的困境、挫折、排擠與不公，父親總是對我說這樣一句話：「那時候大家都一樣。」

父親九十五歲與世長辭，九十五年的人生，從中國的北方到南方，從地球的東方到西方，一個普通知識分子，人生一半時間站在講台上；那漫漫歲月裡，那些事和人、那些鏡與鑒、那些我知道的和不知道的一切，如今都已經成為了往事。

➤➤➤父親的九五人生（上）