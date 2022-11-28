「嘆息湖」（Ho Than Tho）是越南 旅遊勝地，位於越南中部林同省大叻（Da Lat）山城東面六公里處，原本只是一個大池塘。一九一七年越南仍是屬於法國殖民地，為提供大叻山城用水，法國人把它挖深擴大成水庫，因為周圍長滿松樹，風吹松林，松濤蕭瑟作響，故取名「蕭瑟湖」；但當地居民頗有詩意，把它譯成嘆息湖。

嘆息湖處於偏僻松坡上，沒有什麼特別景致，只是剛好在著名的前南越「大叻國家武備大學」附近，所以每逢周末或假期，武備大學軍校生的家人、戀人前來探訪，嘆息湖成為他們見面談心的最佳去處。松坡上雙雙對對的年輕戀人，男的穿著武備大學的威武戎裝禮服，女的穿著飄逸別致的越南長衫，這獨特的點綴，使嘆息湖在南越淪陷前成為遊歷勝地。

而讓嘆息湖更著名、更為人津津樂道的，是湖畔那座黎氏草和武明心的雙人墓穴。話說武明心，是一個出生在孔雀丘（Go Cong）的地主之子，投軍報考大叻國家武備大學，因而結識生長在大叻山城的黎氏草。當這對戀人論及婚嫁時，因為門不當戶不對，男方家長極力反對，婚事告吹。

當時適逢越戰戰場危急，武明心被調往前線，黎氏草只能以細讀武明心的來信當成慰藉。有一天，黎氏草接到武明心的惡耗，絕望之餘，決定在嘆息湖畔自盡，並叮囑家人，將其葬於湖畔、他們常約會見面的地方。

老天作弄，惡耗失誤，武明心歸來時，伊人已天涯永隔，他也殉情於湖畔，希望生不能同眠、願死能同穴，家人依其遺願，把他葬在黎氏草的墓穴旁。一九六五年，作曲家洪雲寫了一首膾炙人口的歌「松坡雙墓」（Doi Thong Hai Mo）敘述這個愛情悲劇；一九七五年南越淪陷，基於某種理由，這畢業於大叻國家武備大學的舊政權軍官被遷葬，如今雙墓碑雖在，但實際上武明心的墓穴已空。

我想起「梁山伯與祝英台」、「羅密歐與茱麗葉」的故事，他們也都同樣以殉情收場，可憐癡男怨女，千古皆同。

我年輕時曾去過嘆息湖，站在松坡湖畔，蕭瑟松濤、飄渺煙波、迷濛夕照，加上有關嘆息湖的斷腸故事渲染，確實有些悵然若失、不能自已的感覺。難怪嘆息湖畔，尤其是黎氏草和武明心墓地附近，頻頻傳出靈異迷惘的事件。