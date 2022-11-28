《老物件情懷》箏韻憶舊

作者的古箏箱。

父親生前是一位極具系統管理的「收納達人」，他記錄並保管子女們成長過程中各項紀念物，那些古老文物確實也曾幾次幫助我們應付不時之需。

數年前，為了重新裝修雙親的老屋，屋內所有物件必須清空，我們五個手足便將標註有自己乳名的紙箱與器具取走。當我緩緩地開啟古箏箱，驚見古箏面板、底板、琴頭、琴尾、琴弦、雁柱、岳山都保養得宜，甚至連調音棒、撥片義甲 ，與當年簡易複寫紙版的曲譜，也珍藏在古箏箱內。

一九六○年代末，當大學好友娟提議學古箏時，我欣然應允，因為從少女時代開始，我就很喜歡古雅動聽的古箏音韻，心中始終嚮往，有朝一日自己也能撥彈古箏曲以自娛娛人。

於是，娟請了一名懂古箏的親戚引領我們在台北市中華商場的樂器行購買古箏，精挑細選後，娟和我買了同款式的十六弦鋼絃箏，琴體裝入長一一六公分、寬二十六公分、高十六公分的古箏箱內。

不久後，娟和我到台北市館前路近天橋旁的青年服務社報名上古箏課，那時是習藝尚未蔚成風氣的年代，古箏體積龐大又笨重，外出攜帶頗為不便；再者又需費時地依中國傳統的五聲音階「宮商角徵羽」的順序，為古箏的多條弦一一調音，因此課堂上學古箏的人寥寥無幾。學琴一年多後，因我參加校內的電腦程式語言講習班課程，終日忙碌寫程式和跑程式，與古箏便漸行漸遠終至陌生，娟卻堅持在習箏之途努力不懈。

大學畢業後，娟與我考入同一機關但不同單位任公職，有時我們在餐廳相遇，閒話家常外她也分享其加入單位新設立的國樂社趣聞，古箏為她帶來的喜悅與滿足溢於言表。

當我即將結婚時，娟以過來人身分，竭盡心力地為我張羅鎖事與提供意見，她主動地對我說：「我去年結婚時買的水鑽項鍊和耳環，以及特別訂製的三套婚宴晚禮服，一生只用一次，還真浪費。咱倆身材一樣，妳不介意的話就物盡其用吧！省下的費用等妳出國時再花也不無小補。」我由衷地感謝這位處處為人設想的摯友。

往後的歲月，生子、出國念書、求職、房貸等事紛至沓來，日子在緊湊生活中流逝。在資訊尚不普及的年代，我和娟靠著稀疏的郵簡與聖誕卡聯繫著情誼，日月更替、物換星移，兩人的生活圈隨著時空而改變，我們彼此能理解並尊重各自獨立的空間，但心中仍常惦記著對方。

退休 後回台，娟熱誠地邀約我到她家玩，見她現在擁有高級華貴的古箏，不禁使我憶起家中那台古老又陽春的古箏。應我的要求，娟爽朗地彈奏幾首傳統箏曲和我倆最愛的歌曲「最後一夜」；演奏時，娟端坐在古箏前，「纖指香凝弦上飛」時而中指勾弦，時而食指抹弦，時而大指托弦。「聲聲柔情寄琴語」的她，將情感全心傾入曲譜中，琴由心生而自然流露出有如落玉盤的錚錚樂聲，令我稱羨不已。

娟安慰我說道：「妳在國外電腦領域也享有我望塵莫及的天地，人生樂活就好。」此生有幸遇到娟這位知音。