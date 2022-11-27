《老照片說故事》姐妹情

筆者在大學時期，有緣與好同學相聚在台北指南山下，照片左起為老大、老二、老三、筆者及老么。

一九六二年我開始大學生涯，有緣與同學相聚在台北指南山下，當時系裡只有六個女同學（見圖），其中四個同住在學校宿舍，她們一見如故，便按照年齡排行義結金蘭，從此老大、老二、老三和老么便是她們響亮的外號，成為校園風雲人物。

老大是從台南來的漂亮小姐、高高瘦瘦、輕聲細語、溫柔賢慧、良善安嫻，就是一個好姐姐的典型模範。

老二是以系狀元的身分入校，先聲奪人，開學前因為她的名字不帶絲毫溫柔味，沒人想到她是女生，還是一個很有氣質的美女；她的母親日後變成我的乾媽，在她家吃喝玩睡，從不覺得不舒服。

老三聰慧過人、靈氣清新，和妺妹由寡母培育長大，帶著楚楚可人的嬌柔和堅毅的個性，有點古典美。她的國文程度高、文章好、字漂亮，對她心儀的人很多，但名花早就心有所屬，讓他們失望而去。

老么是性格強烈的湖南騾子脾氣，但內心溫柔婉約、皮膚白嫩、身材窈窕，連系主任在閒談時都覺得她應該去參選中國小姐。

至於我，有的只是青春，跟她們在一起，被稱為「主將」，不知道這外號從何而來？但日子久了，自有一份無可取代的親切感。我們彼此相親相愛，我在台灣沒有家，老大和老么的老家在南部，拜訪機會少；但在老二和老三的家，我像自由自在的「自家人」，他們的父母手足給予我家人一般的關愛，雖然這三位老人家都在享長福壽後安然辭世，但留給我的是永遠的感謝與懐念。

當年的快樂靜好歲月，隨著畢業後各散東西而飛逝，最不幸的是兩年後，老三喪生在飛機失事中，身在美國的我被惡訊震撼，半世紀仍不滅。

離開台灣三十年後，我首次有機會回去，短短的三天，陸續與老大、老二的父母親、老三的母親和老么歡聚敘舊，知道老大曾患癌症 ，但已回復正軌的生活多年。臨別依依，言猶在耳，誰知道老大在六個月後癌症復發，與世長辭，老二剛巧在台灣，趕上送她最後一程，回來美國後才告訴我。驟聞惡訊涙流滿臉，悲傷之餘稍有安慰的是六個月前的三天歡聚，重溫了青春飛揚的日子，只是當時不知道那竟是最後一次相見。

現在只有老么仍安居於台灣，老二和我在美國分居東西兩岸，有機會見面時都絕不放棄。差不多六十年了，在青澀歲月、飛揚青春中奠下的深厚情誼，將珍貴地長存心底，永不磨滅。