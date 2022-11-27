我不是追星族，因緣際會曾與多名中美的大牌明星近距離偶遇，都沒索求簽名，但與上海電影 製片廠的演員陳述有過一面之緣，令我終生難忘。

一九五九年初夏，正是上海人吃時鮮菜「茭白炒毛豆子」的時節，那時我在上海西郊公園東邊的程橋地區一所中學住讀。電影「老兵新傳」劇組來到學校拍戲，其中一個近鏡頭是以陳述為主的群眾，依依不捨地向漸漸遠去的崔嵬揮別，讓我有機會近距離看到了這幾名上影廠的演員。

那時的電影明星一點架子都沒有，更沒有保鑣或助理，中午吃飯也和其他演員一起吃茭白炒毛豆子；也只有這麼一道菜，打上一勺，往白飯上一蓋，就成了當時上海人在飯店裡常常吃得到的「蓋澆飯」。

陳述因在一九五四年版的影片「渡江偵察記」中，成功扮演情報處長而享譽大江南北，所以他最吸引我們學生注意。不同於銀幕上老奸巨猾的「情報處長」，又或是他在「鐵道游擊隊」的凶狠殘暴，他走下銀幕，就是一個普通的老百姓，大口吃茭白毛豆子蓋澆飯、仰起脖子喝著涼白開，笑瞇瞇的，一副和靄可親的模樣。

學校裡有不少學生在課間休息時圍著陳述說話，我也想問問他，扮演情報處長的眼光怎麼會這麼「毒」？一眼就看出對方的真正身分，但是我擠不到他的面前。

陳述在拍戲的空檔，常坐在停在我們教室窗口外的一輛吉普車上，我的座位正好緊挨著窗戶。那兩天上課時，我的心思不時往窗外瞄，「密切偵察」他的動向。

第二天上午第二節課下課時，我看到他坐在吉普車上，立即衝了出去，奔到吉普車前，氣喘吁吁地站在他前面，緊張得「腦梗」了，原先想好要說的話，一下子全想不起來。課間休息只有十分鐘，再不說就沒機會了。我結結巴巴地說了一句：「我看過渡江偵察記。」

我一開口，陳述臉上頓時堆起笑容，用上海話說：「啊，儂勿是程橋人，儂是個小寧波。」果然是情報處長，不僅有「毒眼」，而且還有「毒耳」。我一開口他就聽出了我不是程橋本地人，而且還不是上海人，我的身分被識破，頓時臉紅，「腦梗」第二次發作，又沒詞啦。

情報處長可沒給我一點喘氣的機會，繼續「盤問」我，面對面聽他說上海話，遠比在銀幕上聽他說普通話來得動聽。陳述問我讀幾年級？我說讀高一，他接著問我想考什麼大學？我說考大學還早，還沒想過。陳述說：「考復旦。」他又重複了一遍：「考復旦，復旦是所好學堂，要考好學堂是要早一點準備的。」

一九六一年我高中畢業，高考 前每個上海考生可以填報二十五個志願，我的第一志願就是復旦。一個多月後，我被復旦錄取了，因為我從高二第一學期開始就聽陳述的話，開始準備高考。我能進復旦深造，與陳述的一面之緣是有關連的，莫非真是他的「毒眼」看出我這個小寧波，有讀復旦的命？